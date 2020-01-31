"Невероятно!" В сети вспомнили красочные аниме украинских Героев

В украинских соцсетях вновь начали распространять изображения казаков и военнослужащих времен АТО в стиле аниме, автором которых является японская художница Нацумэ.

Их опубликовали на странице "Баба і кіт" в Facebook. Пользователи же продолжают восхищаться "снимками" украинских Героев с большими глазами и немного наивными выражениями лиц, как в комиксах (чтобы посмотреть рисунки, доскролльте новость до конца).

"О войне в Украине Нацумэ узнала в 2014 году. Начала изображать бойцов в стиле манга. Больше всего художница поражена мужеством украинских женщин на войне. Но Нацумэ показывает в своих работах украинцев и в мирное время", – говорится в сообщении.

В сети вспомнили красочные аниме украинских Героев

В комментариях под постом пользователи соцсети выражают восхищение рисунками. А также благодарят художницу за такое необычное изображение жизни и быта украинских казаков, воинов, силовиков в военное и мирное время.

"Красиво. Спасибо, что любит Украину!", "Вот не фанат я такого стиля, но эти понравились. Что-то в них есть", "Как по мне стили исполнения различаются. Но спасибо за качественную и патриотическую подборку", "Где те японцы, а где мы! Спасибо им за сочувствие!", "Очень трогательно", "Красиво... и даже неожиданно", "Круто!!!", "Очень впечатляет", – пишут они.

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

"Невероятно!" – сделала репост народный синоптик Наталья Диденко.

Другие же подчеркнули, что люди за пределами Украины восхищаются нашими защитниками даже больше, чем некоторые ее граждане.

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

"Печально, что "чужие" люди больше понимают, нежели "свои", "Тот случай, когда иностранцы более патриотичны, чем обнищавшие местные засранцы", "Где наши Нацумы?", "Почему люди за пределами нашей страны больше ценят ее и восхищаются нашими защитниками. А собственные недочеловеки снова и снова бросают Украину в дерьмо?", "Японцы испытывают интерес к Украине не только из-за схожих проблем с "мирным" атомом (Чернобыль и Фукусима), но и из-за воинского духа наших современных защитников, который близок к духу самураев..." – делятся мыслями украинцы.

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Изображение украинских воинов в стиле аниме Рисунок японской художницы Нацумэ

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вызвало ажиотаж сильное фото, выставленное в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла в центре Львова. На нем изображен мемориал, сделанный из снимков погибших львовян-защитников Украины.

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