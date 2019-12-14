Среди пассажиров "Титаника" оказались Ида и Исидор Штраус. Оказались по трагической случайности. Они должны были плыть в Америку на другом судне, но из-за шестинедельной забастовки угольщиков были приостановлены поставки топлива для морского транспорта компании White Star Line, владельца "Титаника", поэтому все другие рейсы через океан были отменены, а имеющиеся запасы угля "переброшены" на новое судно, чтобы оно вышло в свой первый рейс.

На "Титаник" была продана только половина билетов, так как в апреле спрос на трансатлантические путешествия был традиционно низким, а стоимость поездки была очень высокой из-за повышенной комфортности, даже роскоши корабля.

Пассажиры первого класса платили за двухместную каюту 85 тысяч фунтов сегодняшними деньгами. Они имели возможность плавать в бассейне, играть в сквош на корте, посещать ресторан "a-la carte", два кафе, курительный салон, наслаждаться видами на двух прогулочных палубах. И еще одно преимущество оказалось впоследствии бесценным – близость к спасательным шлюпкам. Конечно, семье Штраус были предложены билеты именно в первый класс.

Исидор Штраус, совладелец универмага Macy’s, и его жена Ида входили в число самых богатых пассажиров рейса.

Они возвращались в NY из Германии, где навещали многочисленных родственников. Германия была их родиной, но и Ида и Исидор еще детьми переехали в Америку со своими семьями, и поженились, когда невесте было 22, а жениху 26 лет. И хотя их познакомили, как это было принято в еврейской среде, без сомнения этот брак был "заключен на небесах".

Любящая, преданная друг другу пара ежедневно обменивалась письмами в недолгие периоды разлуки. Сохранилась вся их переписка, свидетельствующая об искренних глубоких чувствах мужа и жены.

В период их знакомства Исидор Штраус был начинающим бизнесменом, арендовавшим вместе со старшим братом Натаном в универмаге Macy’s отдел, в котором продавалась посуда, выпускаемая их семейной компанией. Со временем они стали партнерами и совладельцами огромного предприятия.

Исидор управлял универмагом и знал по именам всех своих сотрудников. Это была очень престижная работа, персоналу универмага оплачивались обеды, они могли пользоваться кассой взаимопомощи, в штате были врач и медсестра, обслуживавшие непосредственно сотрудников Macy’s. И, безусловно, Исидор Штраус пользовался здесь непререкаемым авторитетом и уважением.

В 1912 году ему было 67 лет, и в роковом путешествии на "Титанике" ему предложили место в спасательной шлюпке, хотя более молодые мужчины из первого класса вынуждены были только надеяться на спасение. Но Исидор Штраус не сел в шлюпку. Увидев, что мужа нет рядом уже сидевшая в ней Ида позвала мужа:

- Пожалуйста, Исидор, мы ждем.

- Сначала женщины и дети, - спокойно сказал тот.

- Если тебя не будет в шлюпке, меня тоже там не будет, - настаивала Ида. - Мы прожили жизнь вместе и уйдем вместе, если суждено. И как сказано в книге Руфи, куда ты, туда и я,

Муж и вахтенный офицер уговаривали миссис Штраус остаться в шлюпке, но ее решение было твердым.

Она распорядилась посадить на свое место свою горничную Эллен Берд (Ellen Bird) и отдала ей свою шубу со словами, "мне она больше не понадобится, возьми ее, чтобы не замерзнуть до прихода помощи".

Последний раз пожилую пару видели держащимися за руки на одной из палуб. Детали этой трагедии известны, потому что на судне "Carpathia", которое подбирало выживших пассажиров "Титаника", находился один из друзей семьи, и он старался узнать все подробности крушения, чтобы рассказать о них шестерым детям Иды и Исидора Штраус.

Из 144 пассажирок первого класса погибли только 4. Ида было одной из них. Ее тела не нашли.

А на теле ее мужа сохранился маленький золотой медальон с инициалами I.S. и двумя фотографиями внутри – старшего сына Джесси и старшей дочери Сары.

Эта реликвия передается в семье Штраус из поколения в поколение. И многочисленные письма с соболезнованиями, полученные от самых разных людей, в том числе, от сотрудников Macy’s.

Именно они, а не члены совета директоров, не акционеры, собрали буквально по медяку деньги на мемориальную доску памяти Иды и Исидора Страус, которую разместили около главного входа в универмаг на 34-й улице.

А на памятной табличке в фамильном склепе семьи на кладбище Woodlawn выгравирована цитата из "Песни Песней Соломона" - Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.

P.S. Вместе с Идой и Исидором, в Америку должен был возвращаться Натан Штраус, но он задержался ради первого путешествия в Палестину. Гибель брата и его жены поразили Натана. Он расценил эту трагедию как "знак свыше" и решил, что его жизнь сохранена для больших целей.

Бизнесмен стал одним из самых известных филантропов США, особое внимание в своей деятельности уделяя детскому здравоохранению. В частности, на его средства были построены 36 станций пастеризации молока в разных американских городах.

А финансирование Натаном Штраусом гуманитарных проектов на исторической родине было таким значимым и значительным, что в его честь назван прекрасный город – Нетания.

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