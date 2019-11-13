"Нет войны? Носом в ампутации ткнуть!" В Киев доставили двух раненых бойцов

В киевский госпиталь 13 ноября привезли двух бойцов Вооруженных сил Украины, раненых на Донбассе.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, раскритиковав тех, кто отрицает войну в Украине. Так, Юсупова в частности высказалась о поведении телеведущей Снежаны Егоровой.

Волонтер Наталья Юсупова https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Сегодня зашла к раненому воину с последнего борта. Мальчишка совсем, ноги, руки обгоревшие, все в бинтах, в кровоподтёках, а он смотрит на меня и ещё пытается улыбаться. Буквально вчера вечером, включаю ТВ, а там Егорова, рассказывает, мол все, что обещала новая власть, почти все сделано, а главное, дословно, "остановлены боевые действия, отведены войска", – возмутилась волонтер.

По ее словам, ведущую стоит "взять носом в эти обгоревшие ноги сунуть и показать как прекратились обстрелы". Она напомнила о бойцах ВСУ, которые получили ранения и раскритиковала тех, кто отрицает наличие военных действий в стране.

"Всех, для кого нет войны, нет раненых, нет бортов, надо за шиворот и носом в страшные раны и ампутации. Вот честно, ненавижу просто. В одной стране живем с абсолютно безразличными, тупыми и бессовестными созданиями. Именно они заслуживают вот такую клоунскую власть, чтобы их гнобили и всячески издевались", – подчеркнула волонтер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как волонтер Георгий Тука увидел плохой знак в разведении сил на Донбассе и заявил, что визит в Золотое депутата Госдумы России Алексея Журавлева был провокацией.

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