''Нет предубеждения'': Епифаний прояснил ситуацию с противниками ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что высказывания отдельных священнослужителей против ее автокефалии не отражают официальную позицию поместных православных церквей других стран.

В качестве примера он навел заявления представителей Сербской православной церкви, разъяснив ситуацию в интервью DW, которое опубликовано на странице ПЦУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Митрополит Епифаний Скриншот видео

"Нужно понимать, что в целом понятие определенной церкви не отражается комментарием одного из архиереев. Потому что очень часто мы слышим комментарии отдельных представителей той или иной поместной православной церкви, которые не отражают в целом всей полноты той или иной православной церкви. Поэтому если говорить сугубо о Сербской православной церкви, насколько мне известно, что в целом в этой церкви нет какого-то предвзятого отношения к автокефалии УПЦ. Но есть определенные отдельные лица, архиереи, которые комментируют и считают, что не нужно признавать Сербской православной церковью УПЦ", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL: