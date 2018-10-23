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''Нет нужды подчиняться!'' РПЦ разозлили слова Варфоломея

2.5тЧитать материал на украинском

РПЦ не согласилась с позицией Константинопольского патриарха Варфоломея о том, что должна смириться и принять решение об автокефалии Украины.

Соответствующее заявление сделал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук, отметив, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата, передает РБК.

"Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", — объяснил он.

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Нынешнюю линию поведения Варфоломея представитель РПЦ охарактеризовал как "неправославную католическую", когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия.

"Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", — сказал Якимчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Кроме того, Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем, а также Душанбинская православная церковь, как часть РПЦ.

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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Как Юрий Долгорукий основал Москву? Он ходил в Киеве в церковь Московского патриархата, а потом подумала, где это Москва?
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Кожедуб Руслан...пока что ты бомбишь свои шаровары!!!! Ты хоть их успеваешь стирать или застирываешь?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московские попы-питдарасы
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