"Нет никакого перемирия!" Волонтер поделилась криком души о потоке раненых с Донбасса

В действительности никакого перемирия в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе нет. Всего за шесть дней в Киев прибыло два борта с тяжелоранеными защитниками Украины.

Об этом написала известный волонтер Наталия Юсупова на своей странице в Facebook и возмутилась из-за игнорирования этой темы во властных кругах.

"За шесть дней два борта с ранеными. Без ног, с простреленными животами, с ранениями в голову, с сильнейшими контузиями, не слышат ничего, еле ходят, с осколочными ранениями по всему телу. Говорят, нет никакого перемирия, даже намека на улучшение ситуации", – пишет она.

Юсупова добавила, что военные рассказывают об обстрелах их позиций из сильнейшего, крупнокалиберного оружия. Как следствие – почти каждый день есть погибшие и каждый день раненые.

Раненый dn.depo.ua

"Фото после обстрелов не могу смотреть, все в грязи, лица напряженные, нервы на пределе. Еду домой, а в Киеве жизнь кипит! На каждом шагу реклама кандидатов в депутаты, везде эти противные и зажранные морды, их ничего не интересует кроме власти, ничего! Спрашиваете, кто приходит из политиков в госпиталь? Да никто! Ни ваш новый президент, который никак не определится патриот он или ватник, ни старые и новые лица. Всем просто плевать, что рядом привозят раненых с передовой", – эмоционально написала волонтер.

Она пристыдила политиков за то, что свой патриотизм они показывают только виртуально – на телеэфирах, тогда как реальной помощи для Героев от них не дождаться.

"Вы так пламенно толкаете речи о воинах и войне, это все на что вы способны? Одни посты, крики и возмущения, а вы там, пацаны, воюйте. У нас времени нет проведать вас или помочь хоть чем-то. А политики, что сказать, это отродье неблагодарных и бессовестных людишек. Хороших слов для них вообще нет. О войне помнят только простые люди", – добавила Юсупова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юсупова призвала украинцев помочь раненым бойцам, которых привозят в Киевский госпиталь. По ее словвам, защитники поступают в крайне тяжелом состоянии: у них оторваны ноги, руки, Герои переносят ампутации.

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