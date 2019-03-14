"Нет никаких ополченцев": экс-главарь "ДНР" раскрыл правду о террористах на Донбассе

Один из экс-главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин признал, что за "Л/ДНР" воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги.

В эфире "Рой ТВ" он заявил, что "никаких ополченцев на Донбассе нет". Соответствующим видео поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штефан) Штирлиц. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Гиркина, в рядах боевиков собрался контингент, которому наплевать на все.

Стрелков-Гиркин politeka.net

"Они получают деньги не из "казны республики". Они не "ополченцы", нет больше "ополчения". "Ополчение" кончилось после Дебальцево. Это контрактники, они за деньги и в свой народ готовы стрелять. Это не "ополчение", подчеркиваю. "Ополчения" больше нет", – высказался террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков-Гиркин предупредил террористов на Донбассе о неизбежности наступления Украины и восхитился мощью ВСУ.

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