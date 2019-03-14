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"Нет никаких ополченцев": экс-главарь "ДНР" раскрыл правду о террористах на Донбассе

14.8тЧитать материал на украинском

Один из экс-главарей "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин признал, что за "Л/ДНР" воюют исключительно контрактники, готовые убивать даже своих за деньги.

В эфире "Рой ТВ" он заявил, что "никаких ополченцев на Донбассе нет". Соответствующим видео поделился в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штефан) Штирлиц. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Гиркина, в рядах боевиков собрался контингент, которому наплевать на все.

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Стрелков-Гиркин

Стрелков-Гиркин

politeka.net

"Они получают деньги не из "казны республики". Они не "ополченцы", нет больше "ополчения". "Ополчение" кончилось после Дебальцево. Это контрактники, они за деньги и в свой народ готовы стрелять. Это не "ополчение", подчеркиваю. "Ополчения" больше нет", – высказался террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков-Гиркин предупредил террористов на Донбассе о неизбежности наступления Украины и восхитился мощью ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости Донбасса
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Дурних, задурених байками про Правий Сектор (який кремлем і був створений) більше немає.
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0
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Gordon Yury
Gordon Yury
Зараз московити почнуть писати, що гіркіна перекупили агенті госдепу або СБУ. Інакше пояснити не зможуть, а все доволі просто - буде мовчати, сгине безслідно.
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
а хулє нєясно?
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