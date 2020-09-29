Кислорода и дефибриллятора нет, "ковидных" возим на свой страх, – медики скорой из Бородянки

Медики скорой помощи в городе Бородянка, в 30 километрах от Киева, спасают больных на старой ржавой скорой УАЗ, известной в народе как "буханка".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL "Экстренная медпомощь в Киевской области оказалась на грани: врачи едва справляются с больными COVID-19".

"Этот УАЗ – просто ужас. Герметично ничего не закрывается, нет ни кислорода, ни дефибриллятора, только старый кардиограф. "Ковидных" возим на свой страх и риск. Из медикаментов нет главных – противоаритмических и обезболивающих. Вот едем на ДТП, и если какой-то перелом, можем предложить только анальгин, который, по сути, ни от чего не помогает", – рассказал фельдшер скорой Александр Игнацевич.

Пока на ситуацию не обратили внимание украинские журналисты, у медиков и вовсе было все гораздо плачевнее. Например, имелся только один защитный костюм от "ковида" на всю бригаду, не было ни защитных масок, ни медикаментов.

"Приехала проверка, привезли нам мешок защитных костюмов, полмешка респираторов БУК-3, спиртовых салфеток, массово медикаментов. Но до чего доходит? Начмед бросил пустой баллон с кислородом в УАЗ, мол, если будет проверка, чтобы видели, кислород у вас, вроде, есть", – подытожил фельдшер.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 бесплатно.