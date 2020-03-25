В Ивано-Франковской области умерли уже три человека с подозрением на коронавирус. Несмотря на карантин и введение в регионе чрезвычайной ситуации, местная молодежь продолжает ходить в гости. При этом улицы областного центра безлюдные, транспорт не работает, а в аптеках маски так и не появились.

Что происходит на Прикарпатье и есть ли там паника – в материале OBOZREVATEL.

Умерло трое

В Ивано-Франковской области уже три жертвы коронавируса – об этом пишут местные СМИ. В областной администрации объясняют, что пока официально подтвержден только один случай.

"Действительно, умерло еще две женщины старшего возраста. И есть подозрение, что от коронавируса. Но результатов анализов из Киева пока нет, поэтому они не подтверждены. Мы тоже ждем результаты", – уточнили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

В инфекционном отделении 33 человека с подозрением Ивано-Франковская ОГА

Официально диагноз COVID-19 подтвердили у пяти человек, в том числе – у двух медсестер,с которыми контактировала 56-летняя женщина (она умерла от коронавируса). Всего в областной инфекционной больнице сегодня находится 33 пациента с подозрением на это заболевание.

“В том числе, в тяжелом состоянии муж женщины из Чукаловки, которая умерла несколько дней назад. Все остальные — в удовлетворительном состоянии", – говорит мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В Чукаловке хоронят без родственников

Напомним, 23 марта в больнице умерла 65-летняя жительница села Чукаловка – это недалеко от Ивано-Франковска. 17 марта у нее поднялась температура, спустя три дня дочь вызвала скорую, но от госпитализации женщина отказалась. 22 марта ее в очень тяжелом состоянии забрали в больницу, но спасти ее не удалось.

Эпидемиологи выяснили, что женщина не была за границей и не общалась с теми, кто недавно вернулся. А на работу с супругом ездила на своем транспорте.

В ОГА говорят, что ждут результатов анализов из Киева pravda.if.ua

Жители Чукаловки говорят, что из-за события магазины ограничили работу — открыты с 10.00 до 18.00.

"Все ходят в масках, кто-то сам шьет, кто-то достает через знакомых. У меня жена медсестра, поэтому с этим проблем нет. Аптек в нашем селе вообще нет, поэтому даже не знаю — есть ли они в продаже. А вчера у нас бабушка старенькая умерла, не от коронавируса, так родственникам запретили устраивать прощание. А в церкви отменили службы", – признался нам Василий из Чукаливки.

Думают, что уже переболели

Медики из райцентра Рожнятова Ивано-Франковской области говорят, что готовятся к эпидемии. "Пока всех, у кого подозревают коронавирус, везут в Ивано-Франковск. И там скоро не будет свободных мест. Как только это случится, наш новый корпус закроют от обычных посетителей и будут принимать коронавирусных больных", – рассказывает OBOZREVATEL одна из сотрудниц больницы.

В Рожнятове готовят больницу report.if.ua

Она добавляет, что сейчас у них в районе даже обычные сезонные простуды — большая редкость. В основном все вызовы — это высокое давление и боли в сердце.

"У нас после Нового года, когда все по традиции приехали с заработков домой, болели гриппом целыми семьями. И симптомы были такие же, как при коронавирусе, сухой кашель и осложнение в виде пневмонии. Тестов тогда не делали, но люди думают, что у них как раз была волна этого вируса и они ее уже перенесли", – призналась нам медик.

Вернувшихся обходят стороной

В Ивано-Франковске людей на улицах стало меньше, а пенсионеры стараются пересидеть карантин дома. "В 300 метрах от места, где я живу, находится больница, куда везут больных с корнавирусом. Я бы не сказал, что прямо скорые одна за другой ездят, все спокойно. Так сложилось, что жителей именно нашей области больше всего работает в Италии. Но многие мои знакомые решили пересидеть карантин там", – говорит пенсионер Марко из Ивано-Франковска.

Он добавляет, что транспорт в городе не ходит, но в магазинах дефицита продуктов нет. Все необходимое местному жителю привозит племянник. "Я неделю не был на улице, только из окна наблюдаю за происходящим. И так сделали многие мои знакомые", – уточнил Марко.

Жители Надворнянского и Коломыйского районов области рассказали, что теперь священники призывают не ходить в церковь. "Наш батюшка сказал, что никогда не думал дожить до того времени, когда придется просить не ходить к нему. В воскресенье на службу собралось несколько человек, но без маски был только один", – рассказывает нам Галина из Коломыйского района.

В Коломыии стоят на расстоянии karpaty.news

По словам Галины, ситуация поменялась буквально за несколько дней – после новостей о первых умерших многие стали более осторожными.

"Сейчас один сосед вернулся из Бельгии, вижу его иногда на улице, может, в магазин ходит. Но стараемся близко не к нему не подходить. В Коломые на улицах вообще пусто, а люди в супермаркет выстраиваются в очереди — пускают только по пять человек", – говорит Галина.

Она говорит, что масок в аптеках нет, а если появляются, то люди их сразу разбирают. Поэтому все женщины сами шьют дома дефицитные средства защиты.

Священники просят к ним не ходить ГСЧС Тернопольской области

А Маричка из села Саджавка Надворнянского района уточняет, что у них в селе люди еще не осознали последствия.

"Молодежь гуляет, по гостям ходят и ничего не боятся. Вот сейчас у нас родственник привез невесту из Швеции, так они из одного конца села в другое — по всем знакомым ходят. И никакие уговоры на них не действуют. У нас сестра до всех этих событий из Италии вернулась, а теперь со знакомыми, которые там остались, поддерживает связь. Они каждый день рассказывают о смертях и ужасах", – делится женщина.

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