Очереди возле моргов, не хватает лекарств: что происходит с лечением COVID-пациентов на Прикарпатье

Ивано-Франковская область на пятом месте по числу выявленных случаев коронавируса. На 23 ноября тут было зарегистрировано 32 296 случаев. Франковщину обгоняют только Киев, Харьковская, Львовская и Одесская области.

В области не хватает медиков. Часть из них болеет, а другие уходят в декрет и выписывают себе больничные, чтобы просто не заразиться и переждать эту ситуацию. В больницах проблемы с кислородом и его некому проводить. Из-за такой нехватки кислород забирают у тех, кому стало немного легче.

Подробнее о том, что происходит на Франковщине в разгар пандемии, читайте в материале OBOZREVATEL.

Очереди из скорых и катафалков

На Ивано-Франковщине назревает коллапс с местами для ковидных больных. Так, еще в сентябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал фейком сообщение в соцсетях о том, что реанимация переполнена. Он проинформировал, что в городе всего хватает, а количество больных идет на спад!

О том, что в Центральной городской больнице Франковска места в реанимации закончились, а также не хватает аппаратов ИВЛ, написала анестезиолог этой больницы. Вскоре ее пост был удален.

В Ивано-Франковске заканчиваются места в больницах

Однако ситуацию в городе чиновничья бравада не спасла. Городские власти теперь вынуждены отдать под лечение коронавируса детскую больницу и перинатальный центр. На очереди кардиологический центр и университетская больница. Только благодаря этому городу пока удается избежать коллапса. А очередь на госпитализацию больных коронавирусом не становится меньше. Каждый день возле приемных отделений больниц в Ивано-Франковске, где лечат ковидных больных, выстраиваются очереди из скорых. А возле моргов – очереди из катафалков.

Еще в сентябре мэр Франковска утверждал, что количество больных идет на спад Facebook Руслана Марцинкива

Медики прячутся от коронавируса

Однако в Ивано-Франковске назрела серьезная ситуация с врачами и младшим медицинским персоналом. По словам начальника управления здравоохранения городского совета Марии Бойко, медики не хотят работать с ковидом, прячутся за больничными и уходят в декретные отпуска. Об этом она сообщила на оперативном совещании в мэрии еще 10 ноября.

По ее данным, реально с больными могут работать только 600 человек из 910. "У нас может быть коллапс! Будут места, будут лекарства, но неоткуда взять анестезиологов! С улицы их не возьмешь", – заявила Бойко.

Городские власти хотели объявить выходные дни рабочими, чтобы избежать локдауна выходного дня. Правда, потом передумали.

В Ивано-Франковске не хватает врачей

В опорных больницах боятся общаться с прессой. В 1-й городской больнице, где уже не хватает мест для лечения тяжелых пациентов, категорически отказались что-либо рассказывать. "Ничего мы вам рассказывать не будем, я сейчас с главным врачом посоветуюсь", – ответила по телефону заместитель главного врача, и после этого трубку никто уже не брал.

В областной больнице также не нашли возможности рассказать о ситуации. "У нас всего хватает, ковид присутствует", – отрезал генеральный директор медучреждения.

Забирают маски

В то же время сами медики жалуются, что все реанимации в области забиты: класть на самом деле тяжелых пациентов просто некуда.

"У нас в Косовском районе только начали что-то делать с кислородом. Но все специалисты нарасхват. Поэтому пациентов, которые еще не умирают, в больницы скорая везти отказывается – их никуда не берут. Куда их класть? Все коридоры уже заполнены больными. Кислорода нет, дышат им по очереди. Когда привозят тяжелого пациента, который уже задыхается, то у тех, кто полегче, начинают забирать маски. У человека начинается истерика, доходит до того, что силу приходится применять", – рассказывает медик одной из больниц в Косовском районе.

Порой у пациентов приходится забирать маску силой

Врачи работают по два-три дня

В Коломыйской районной больнице нам сказали, что у них все места пока заняты, но насильно никто маски у пациентов не отнимает. "Разные случаи бывают. Тем более, что коронавирус дает осложнения и вызывает психические расстройства. Их немного, но они есть", – сказали нам в администрации больницы.

Хотя неофициально медики рассказывают, что тасовать больных приходится. "Если скорая тяжелого привезла, то тех, кому уже стало легче, мы стараемся выписывать или они остаются, но без кислорода, под наблюдением. Некоторые выписываются под наблюдение семейного врача, нам же тяжелых нужно спасать", – говорит медсестра больницы.

Также тут говорят, что не хватает медиков, особенно младшего медицинского персонала. Поэтому на каждую медсестру приходится 20 и более пациентов. А врачи вынуждены работать вахтовым методом, по 2-3 суток оставаясь в больнице.

В Коломыйской районной больнице также ищут возможность нарастить кислородные точки, которых не хватает. Но хоть деньги и выделили, а специалисты по установке и оборудованию трасс – на вес золота.

Врачам приходится работать по двое-трое суток 5 канал

Перебои с поставкой антибиотиков

Кроме того, в Ивано-Франковской области сейчас есть проблема с антибиотиками для лечения коронавируса.

"Нам во Франковской 1-й городской больнице сказали, что лекарств нет. Какой-то перебой с поставкой антибиотиков. Мы оббегали все аптеки, едва купили на несколько дней, теперь снова ищем. Говорят, что просто не завезли антибиотики в область. В интернете их продают по тройной цене. Но придется покупать, что делать", – рассказывает Валентина, родственница больного коронавирусом.

Также в области раскупили баллоны с кислородом, сложно найти и концентраторы, которые готовы брать в два раза дороже. "Ничего удивительного, нашему пациенту должны были доставить концентратор, а по дороге его выкупили, предложили цену в 2 раза больше. И это повсюду такое", – говорит медсестра одной из Ивано-Франковских опорных больниц.