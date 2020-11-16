"Давай в обычную больницу!" Эпидемиолог упрекнул Зеленского за борьбу с COVID-19 в "шикарных условиях"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало лечить коронавирус не в больнице "Феофания", а в обычной городской больнице, чтобы лично убедиться в том, какие условия там созданы для больных.

Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделал врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин. "Он записывает свои видосики с "Феофании", сидит в шикарных условиях. Нет, дружище, так не должно быть! Давай, пожалуйста, по скорой в обычную больницу. Тогда посмотрим, как ты будешь себя нормально чувствовать и говорить всем "спасибо", – сказал медик.

В этом контексте он рассказал о том, что его знакомый, 60-летний заведующий хирургическим отделением в одном из областных городов, вынужден лежать в больничном коридоре, потому что в палатах уже не осталось свободных мест.

"Он заболел коронавирусом и лежит в больнице в коридоре. Он рассказал мне, что был рад тому, что смог без очереди сходить в туалет по большому. Ему не пришлось стоять полтора часа в очереди, как было до этого. Он заслуженный человек, медик, и он лечится в таких условиях", – подчеркнул Александрин.

Он также обратил внимание на то, что президент Зеленский публично демонстрирует игнорирование инфекционной безопасности.

"Когда ВОЗ говорит о том, что, перед тем, как внедрять программы по инфекционной безопасности, нужно иметь поддержку руководства, президент демонстрирует нам отсутствие такой поддержки. Он выступает без маски на пресс-конференции в Луганской области в окружении огромного количества людей, а буквально через пару часов все СМИ облетает информация, что у него подтвержден COVID-19", – заявил врач.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заболели коронавирусом, находятся на лечении в "Феофании". Минимальная стоимость пребывания для больных коронавирусной инфекцией составляет 7800 гривен в сутки.