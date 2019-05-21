Нет даже шприцов: жители Крыма пожаловались на жизнь при России

Жители аннексированного Крыма пожаловались на катастрофическую нехватку медицинских принадлежностей и лекарств в больницах полуострова.

Подтверждающие скриншоты из паблика города Армянск, где в 2018 году произошел выброс кислоты, опубликовал блогер КРЫМский бандеровец.

Так, один из местных жителей написал о том, что придя в больницу, был уведомлен об отсутствии шприцов. "Обидно и тут же унизительно за нашу страну, когда старики на приеме сидят со своими шприцами", – написал анонимный пользователь.

Twitter КРЫМский бандеровец

Крымчане присоединились к обсуждению, поделившись собственными наблюдениями.

"С медицинским обслуживанием у нас проблемы. Нормальные врачи не выдерживают таких условий и уезжают. Остаются работать только те, кому поф*г на наше здоровье", "Сделать рентген в нашей больнице тоже нельзя – нет пленки. Уже неделю", "У нас жизненно необходимый препарат от диабета уже полгода не завозят", "То же самое в отделении, покупали физраствор для капельниц все 10 дней", "И реактивов у них не было недавно. Не все анализы делали", – написали в комментариях.

Twitter КРЫМский бандеровец

Нашлись и те, кто в проблемах с медициной увидели украинский след. "Уволить главврача и всю верхушку. Такое ощущение, что все делается специально, они ведь проукраински настроены", – высказалась одна из жителей Армянска.

Крым Qwiket

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на разрушение инфраструктуры и благоустройства городов.

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