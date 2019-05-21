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Нет даже шприцов: жители Крыма пожаловались на жизнь при России

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Жители аннексированного Крыма пожаловались на катастрофическую нехватку медицинских принадлежностей и лекарств в больницах полуострова.

Подтверждающие скриншоты из паблика города Армянск, где в 2018 году произошел выброс кислоты, опубликовал блогер КРЫМский бандеровец.

Так, один из местных жителей написал о том, что придя в больницу, был уведомлен об отсутствии шприцов. "Обидно и тут же унизительно за нашу страну, когда старики на приеме сидят со своими шприцами", – написал анонимный пользователь.

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Нет даже шприцов: жители Крыма пожаловались на жизнь при России

Twitter КРЫМский бандеровец

Крымчане присоединились к обсуждению, поделившись собственными наблюдениями.

"С медицинским обслуживанием у нас проблемы. Нормальные врачи не выдерживают таких условий и уезжают. Остаются работать только те, кому поф*г на наше здоровье", "Сделать рентген в нашей больнице тоже нельзя – нет пленки. Уже неделю", "У нас жизненно необходимый препарат от диабета уже полгода не завозят", "То же самое в отделении, покупали физраствор для капельниц все 10 дней", "И реактивов у них не было недавно. Не все анализы делали", написали в комментариях.

Нет даже шприцов: жители Крыма пожаловались на жизнь при России

Twitter КРЫМский бандеровец

Нашлись и те, кто в проблемах с медициной увидели украинский след. "Уволить главврача и всю верхушку. Такое ощущение, что все делается специально, они ведь проукраински настроены", высказалась одна из жителей Армянска.

Крым

Крым

Qwiket

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на разрушение инфраструктуры и благоустройства городов.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
и снова.ребята блядь.в Киеве пациент сам пиздует в аптеку или родственники.и покупают все нахуй.от бинта и до систем,лекарства само собою разумеется.нет денег .то вежливо нахуй .
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2
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коршун федот
коршун федот
Куда приходят козломордые лапотники-всюду начинается нищета, стукачество , разруха.Монголоидная фашиствующая быдломасса доводит до уровня мухосранска окупированные территории. Обосраная , немытая паРпша.
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3
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
коршун федот, Монгольский ген -миф, рассчитанный на быдло. В хохлятской медицине - надо было всё самому покупать от бинтов до шприцев. Так что не рассказывай херню.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так называемый "крымский бандеровец" он же "роксолана" он же эксперт Медовар. Живет неподалеку от Херсона, иногда делает репортажи их херсонского наркодиспансера , ему в медвытрезвителе не выдали шприца . И он пошё опрашивать что думают по этому поводу пациенты этого заведения . Их мысли Медовар оформи в виде постов в соцсети . и выдает все это за жуткие события в Крыму
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4
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Семёнов Александр, блин "л " западает .. иногда
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