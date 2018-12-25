Ну, за 5 лет войны мы уже поняли, что в ОРДЛО жить намного лучше, спокойнее и веселее. Это с таким упорством, маниакальным рвением доказывают нам не только российско-ОРДЛынские пропагандисты, граждане РФ из Мурманска и Новосибирска, но и сами жители ОРДЛО.

В этом маниакальном "все равно у нас жить лучше" - попытка сделать хорошее лицо, при закаканной попе. Ну, правда же, не признаваться, что "наскакали" они "русской весной" себе такой совок, такой регресс и деэволюцию, что вряд ли они теперь смогут нас нагнать, ну, или хотя бы выйти на уровень среднеукраинской жизни, - пишет Олена Степова для Спротив.

Нам надоело рассказывать о том, как здесь. Потому что мы устали слушать о том, как замечательно у них там. Например, я теперь не рассказываю о том, как на моих глазах расцветает моя объединенная громада и село после децентрализации. Зачем? Чтобы услышать унылое - а нам дали на работе 2 банки русской тушенки к празднику. В последний разговор я даже обошла стороной тему зарплаты. Кум-шахтер получает па-багатому 14 000 рублей, второй кум, госслужба ОРДЛО - 20 000 рублей. Они считают, что в зарплате у них ничего не поменялось, как было до войны 14 и 20, так и осталось. Курс рубля к гривне там считают 1 к 2-м. После такого сравнения влюбляешься в свою работу еще больше, как в Украину и в гривны.

Мне с упорством маньяка рассказывают, что из Украины бегут люди, и Борисполь не справляется. Попыталась рассказать про безвиз и желание людей увидеть мир, что вы, что вы, голи-боси украинцы ездят в Европу только в Польшу и только на заработки. Спрашиваю, а зачем в Польшу-то самолетом, если у нас автобусное и жд-сообщение. Что вы, что вы, у нас же все поезда сломались, автобусы развалились. Грустно вздыхаю, и говорю, - да, теперь из доступных по цене средств передвижения по миру у украинцев только самолеты.

Спорить - бесполезно. Мои собеседники люди с высшим образованием. У них есть интернет. Но читают они исключительно российские сайты, пророссийские или на украинские, но исключительно те, что близки им по рабиновичо-мураево-шавриевскому мировоззрению - а мы знаем, какие в Украине украинские СМИ- выбирают все фейки и гадости про нас.

Каждый наш минус, там взрыв эмоций-ну, вот, у нас же лучше, в Украине все еще хуже.

Многие считают, понимаете, очень многие в ОРДЛО, критическое большинство, живет желанием видеть гибель Украины, ее неудачи, это их счастье. Это как соседка, у которой не сложилось в личной жизни, ненавидит живущую рядом в любви и согласии пару. И все у них неправильно, и он не такой, и она-дура, и вот-вот разведутся, она же лучше знает, как оно у них.

Такие отношения и между нами, гражданами Украины, жителями мирной ее части и оккупированной ее части.

Здесь еще играет на руку оккупанту психологический якорь 90-х - тогда было плохо всем, в каждой области и городе. Поэтому в психологии и жителя ОРДЛО то, что они видят вокруг себя, один к одному должно быть в другой части Украины. Ушел же кормилец, великий промышленный Донбасс, а значит, как после развала СССР, разрушены экономические связи, в Украине нет угля, а люди голодают.

Новости Донбасс поглотила тьма

Жители ОРДЛО недоумевают, как это мы, хунта, можем жить без такого замечательного явления, как комендантский час, очереди, повальный дефицит, отсутствие связи, воды, некачественные услуги, запрет на выезд из ОРДЛО для чиновников, гул полигонов, пьяные ополчурки в городе, отжим машин, криминал, доступные наркотики. Для них это норма, банальность и уже привычка. Вся горечь сравнений всегда не в пользу Украины, даже если сравнение жизни таки вызывает эту самую горечь - "зато без бандер".

Их очень обрадовало введение военного положения в части областей Украины - аха, поживите, как мы - злорадствовали жители ОРДЛО в соцсетях, ведь "будут отжимать, лишать, забирать". Теперь скрипят зубами, оказалось, военного положения хунты среднестатистический украинец не заметил. Нет ни комендантского часа, ни отжимов, ни лишений, ни заборов. Половину резервистов вернули домой, у армейских с 2014-го теперь хватает всех и всего.

Кстати, тема ужасов военного положения, очень резко исчезла из соцсетей ОРДЛО. А что писать, чем пугать? Украинское, как и опочленческое КПВВ, пересекает 40 000 жителей "республики вечного процветания", в сторону Украины. Въезжают эти "свободные и горделивые наварасы" в полосу военного положения прифронтовой и приграничной зоны, и… Ни монтажной пены в трусиках, ни других лишений, короче, "наварасам" даже похвастаться друг перед другом не чем.

Нет, врать в ОРДЛынии умеют, но вот только это первый год, когда наконец-то пропагандистские пугалки, истерические материалы о "всех распяли в лагерях НАТО", вызывают в ОРДЛО тишину и негативную реакцию. Это уже положительный результат. Поэтому острые темы, например, "в Украине рушат храмы московского православия", "в военное положение украинцев лишили", "в Украине голод-холод-разруха", сейчас в ОРДЛО обходят стороной. Из истерики ожидаемое 5 год наступление разноцветных французов и польских негров.

Крики страны вечного ожидания развала Украины о том, что у нас нет соли-спичек-газа-шампанского и советских фильмов на Новый год Украина пережила под попытки сконцентрироваться и таки выбрать соль и шампанское к Новому году - йодированная, поваренная, гималайская розовая, гималайская с перцем, экстра, и более 50 видов шампанских и игристых вин на фоне еще большего разнообразия сыров и колбас- заставили и украинцев пересмотреть свое отношение к телевизионным истерикам, особенно, если "украинское телевиденье" очередное зубожиння синхронно подавало с их российскими коллегами. Восьмая волна закупка соли-спичек-гречки в Украине прошла вяло и опять свела на нет попытки пропагандистов убедить себя в "голи-боси украинцы".

А вот запрет на въезд в Украину туристов из России огорчил российское приграничье, которое всегда жило за счет продуктового туризма в Украину. Из деликатесов теперь у россиян только скрепы.

Вообще это страшно. Два наших мира, разделенных триколорадками и пропагандой. Это страшно, что о том, что мирная часть Украины живет совершенно другой жизнью, там, в ОРДЛО, многие не знают. Более того, они предпочитают не знать. Они ограждаются от этих знаний. Они резко и раздражительно реагируют на наши попытки показать жизнь здесь.

Очень мало из моих знакомых, которые с 2015-го ждали моего возвращения в Свердловск в качестве побитой собаки, перестали говорить "вы все врете, у вас хуже, вас заставляет СБУ нам врать". Только те, кто выезжал в Украину за пенсиями, продуктами.

Помню, как в 2015-м я влюблено рассказывала куме о жизни в Каневе, пытаясь ее сфокусировать на банальном - есть магазины и продукты, есть рынок, банки, доставка пенсий, мир, работа, зарплата - она расспрашивая об "АТБ" и ценах в друг сказала: "Это для вас переселенцев такие магазины держат, чтобы вы видели продукты и нас заманивали, на самом деле в Украине все закрыто, как и у нас, это же Донбасс в "АТБ" продукты поставлял". После этого у меня стоят точки. В общении. Восприятии. И это даже не точки, это гвозди, которыми наглухо забита дверь в тот мир для меня и для них ко мне.

Я устала от того, что если мы что-то рассказываем хорошее о своей жизни в мирной части Украины, там, в ОРДЛО, этому не верят, более того, начинают мне, живущей здесь, рассказывать, как оно в Каневе, Киеве, Львове, Харькове, Одессе те, кто туда не ездил не только в военное время, но и в довоенное никогда там не был.

Дикое чувство окончательного орусявливания донбасян. В основном, так существуют пророссийские совки, сплетнями, домыслами. Ну, я понимаю, когда в СССР были газеты и линия партии, мы не знали ни о катастрофах, ни об экспериментах над людьми. Жизнь в СССР-рай, жизнь вне СССР-Ад. Все просто и понятно.

Эта доктрина сейчас выработана для жителей ОРДЛО. И она безболезненно, без сопротивления вошла в их жизнь, как там и была. Словно встала на свое, ожидающее ее место.

Позиция - если у нас плохо, значит, везде еще хуже. После открытия для себя России и ее правды па-багатому эта позиция усилилась – у нас плохо, на России плохо, значит в Украине еще хуже.

И это такой кол в голове, что его обухом не перешибешь. Они с радостью хватаются за все негативные новости от "страны" и других триколорадных кукушек, разложивших свои яйца по СМИ Украины. Им нужно, понимаете, им жизненно важно, жизненно необходимо знать, что у нас все плохо. Это единственное, что для них по-настоящему важно сейчас.

На этом играют пропагандисты. Каждую неделю, каждый месяц сравнения "в л-днр все намного лучше и дешевле, чем в Украине".

Праздников больше, день короче, хлеб, колбаса… И, знаете, там в ОРДЛО не будут обсуждать реформы, идущие в Украине (они и так знают, что все плохо же), не будут говорить о культурных мероприятиях, о книгах, картинах, выставках, им важно знать, что и по чем в Украине: еда, коммуналка, свет, газ.

Их не пугает комендантский час, пьяные или обколотые ополчурки с ихтамнетами, которые давят людей на дорогах, подростки, которые укуриваются солями (не путать с йодированной и гималайской, это другое), рост онкологических заболеваний, массовый гипо- и гипертиреоз, забирающий у населения, не получающего лечения, остатки разума, некачественная еда, минные поля, полигоны, их не пугает даже то, что их "документы" и "дипломы" их детей никто и никогда не признает в мире. Их не пугает пожизненное проживание в ОРДЛО без прав, с дефицитом и очередями.

Главное, чтобы в ОРДЛО свет, газ, коммуналка и колбаса были дешевле, чем в Украине. Каждый раз чье-то отчаянное "да посчитайте же зарплату в Украине в гривнах, их цены и курс и нашу, мы же в Украине жили лучше", натыкается на стену- "заткнись, нам здесь лучше, зато без бандер, у нас газ дешевле и колбаса".

О том, что за колбасой и яйцами в ОРДЛО нужно стоять в очереди, как в СССР, здесь тоже не говорят. Это для нас – шок. Понимаете? Это мы шокированы фото с Луганского базара, где люди на холоде стоят часами в очереди, чтобы купить яйца на 3 рубля дешевле, чем в магазине. Для них - это норма! Для них - это естественно! Они думаю, что мы живем так же.

В ОРДЛО самая читабельная информация "в Украине еще хуже". И пока они сравнивают по цене на колбасу, а не по правам и свободам, не по уровню безопасности и свободе передвижения, не по уровню культуры и по уровню экономики, нам их не вернуть.

Я никогда не думала, что война могла отбросить моих вчерашних соседей так далеко в СССР. Ментально. Психологически. Физически.

Что дальше? Ведь во всех сферах ОРДЛО абсолютное дно "стабильности и процветания" - один на всех стаканчик на улице возле колонки с водой, подорожник вместо лекарств, талоны на продукты? Медицинский и гастрономический туризм в Украину уже есть, работа в Абхазии, Осетии и РФ вместо когда-то высокооплачиваемой работы в Луганской и Донецкой области уже есть. Низкий уровень культуры… Наркомания… Алкоголизм… Деградация!

А СМИ-ОРДЛО продолжают осыпать жителей гетто стабильного процветания историями о "у нас на 788% дешевле, чем в Украине". И верят же, верят!

Цитата: "Потребительская корзина в месяц на одного человека в "ЛНР" стоит почти на 50% дешевле, чем на Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственных комитетов "ЛНР" и Украины.

В целом, товары и услуги, входящие в ежемесячную потребительскую корзину, жителю Республики обходятся в 1385 гривен (по курсу Госбанка ЛНР), а жителю Украины – в 2064 гривны.

В набор продуктов питания, товаров и услуг первой необходимости для трудоспособного населения в месяц на одного человека, в частности, вошли, хлебопродукты, овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, рыба, молокопродукты, бытовая химия, лекарства, услуги ЖКХ, плата за проезд в общественном транспорте.

Наибольшая разница в ценах зафиксирована в категории хлебопродуктов и круп: хлеб в "ЛНР" на 97,3% дешевле, чем на Украине, а муку высшего сорта в Республике можно купить на 80% дешевле. Овсяные хлопья в "ЛНР" стоят меньше на 89,6%, горох – на 75%. В целом же хлебобулочные изделия и крупы в "ЛНР" на 74,8% дешевле, чем на Украине.

Среди овощей можно выделить капусту, которая в "ЛНР" дешевле на 49,3%, морковь – на 28,6% и лук – на 48,9%. В целом цены на овощи и фрукты в Республике ниже украинских на 25%.

Стоит отметить, что "ЛНР" уступает Киеву по стоимости мяса и мясных изделий – в Республике они в среднем на 14% дороже, чем на Украине. Цены на молочную продукцию, рыбу, яйца и подсолнечное масло в "ЛНР" и на Украине находятся практически на одном уровне.

Стоимость бытовой химии в "ЛНР" почти такая же, как в Украине, а вот медикаменты в среднем стоят дешевле на 50%.

В Республике значительно ниже тарифы на услуги ЖКХ. Исходя из данных, полученных Госкомстатами "ЛНР" и Украины в Луганске и Харькове соответственно, житель столицы Республики в месяц платит за электроэнергию на 250% меньше, чем харьковчанин, газ ему обходится на 788% дешевле, теплообеспечение – на 343%, водоснабжение и водообеспечение – на 383%, за квартиру житель Луганска платит на 234% меньше. В среднем, за жилищно-коммунальные услуги в месяц луганчанин отдает на 336% меньше, чем житель Харькова".

Несравненное ОРДЛО! Почему же, скажите мне, почему на КППВВ и КПП километровые очереди, люди умирают в очередях, чтобы проехать в "загнивающую" Украину, где все дорого, почему люди тянут в ОРДЛО "кравчучки" с товарами первой необходимости, прячут, везя из Украины в ОРДЛО, в памперсах и нижнем белье сало и лекарства? Почему?