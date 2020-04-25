Неспокойно во время пандемии: создана горячая линия психологической поддержки "Стоп паніка"

Во время пандемии создана горячая линия психологической поддержки "Стоп паніка".

Высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в сфере психического здоровья, ежедневно бесплатно, анонимно, квалифицированно поддерживают украинцев, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, возникших в результате пандемии коронавируса, будь то подтвержденный COVID-19, проблемные вопросы по родственникам, потеря работы или бизнеса.

Бесплатный многоканальные номера: +38 (044) 502 74 08; 0 800 502 391

Горячая линия профессиональной поддержки работает по всей территории Украины.

Создание горячей линии "Стоп паніка" по оказанию профессиональной поддержки тем, кто вынужден находиться на карантине из-за угрозы распространения коронавируса инициировали: Институт развития гражданского общества имени Голды Меир (при поддержке КБ "Альянс") и Институт психиатрии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, при поддержке ассоциации психиатров Украины, Украинской психологической ассоциации.

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