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25 апреля • обновлено в 18:07
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Неспокойно во время пандемии: создана горячая линия психологической поддержки "Стоп паніка"

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Во время пандемии создана горячая линия психологической поддержки "Стоп паніка".

Высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в сфере психического здоровья, ежедневно бесплатно, анонимно, квалифицированно поддерживают украинцев, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, возникших в результате пандемии коронавируса, будь то подтвержденный COVID-19, проблемные вопросы по родственникам, потеря работы или бизнеса.

Бесплатный многоканальные номера: +38 (044) 502 74 08; 0 800 502 391

Горячая линия профессиональной поддержки работает по всей территории Украины.

Создана горячая линия психологической поддержки "Стоп паніка"

Создание горячей линии "Стоп паніка" по оказанию профессиональной поддержки тем, кто вынужден находиться на карантине из-за угрозы распространения коронавируса инициировали: Институт развития гражданского общества имени Голды Меир (при поддержке КБ "Альянс") и Институт психиатрии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, при поддержке ассоциации психиатров Украины, Украинской психологической ассоциации.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
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