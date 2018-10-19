Несмотря на разрыв: Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата) заявила, что Константинополь не прекращал общения с Российской православной церковью.

"Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, уставновленном в диптихе", - говорится в заявлении экзархата русских приходов.

При этом подчеркивается, что экзархат "состоит в полном общении со всей православной церковью".

"Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах", - отмечается в сообщении.

Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Кроме того, Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем, а также Душанбинская православная церковь, как часть РПЦ.