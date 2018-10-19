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Несмотря на разрыв: Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ

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Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата) заявила, что Константинополь не прекращал общения с Российской православной церковью.

"Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, уставновленном в диптихе", - говорится в заявлении экзархата русских приходов.

При этом подчеркивается, что экзархат "состоит в полном общении со всей православной церковью".

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"Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах", - отмечается в сообщении.

Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

Кроме того, Белорусская православная церковь вслед за РПЦ объявила о разрыве с Константинополем, а также Душанбинская православная церковь, как часть РПЦ.

Объект
РПЦ
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Да хули 5 тыс верующих Константинопольского патриархата против 140 миллионов Московского ! Моська самого маленького размера! И понимает это! Просто пиндосы просили...
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
Попова Ольга, дура - 75% россиян по статистике относят себя к православным! А всего в мире 180 млн. прихожан РПЦ - ее приходы есть более, чем в 50 странах. ПыСы: у меня вопрос - нахуя все хохлоботы пишут заглавными, у вас что, на всех один комп, с запавшей кнопкой Caps Lock?
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1
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Попова Ольга
Попова Ольга
Michael Kuksov, 140 МИЛЛИОНОВ МОСКОВСКОГО , !!!!!!!! ТЫ ЕБАНУТОЕ НА ПОЛНУЮ ГОЛОВУ БЫЛО , НО ТАКОЕ ПИЗДАНУТЬ , У ВАС 146 НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ НА 140 МИЛЛИОНОВ НАСЕЛЕНИЯ , И ЧЕЧНЯ С ИНГУШАМИ, САХА , ЯКУТИЯ , ТУВА И ДР , ТОЖЕ ХРЫСТИАНЕ ? ТЫ АЗИАТ РПИДУРОК И ДЕБЫЛ , У ПАРАШИ КАК ХРЫСТИАН И СЛАВЯН --РА З ДВА И ОБЧЕЛСЯ ВЫ ИХ С 1917 ПО 1937 ВЫЧИСТИЛИ ДО ЧИСТОГО ЛИСТА , ВМЕСТЕ С ПОПАМИ И ХРАМАМЫ А ПОТОМ КОМУНЯКИ ДОЧИСТИЛИ , А ОТО ПОП КИРЫЛО В ГАЛИФЕ И 100 РЯЖЕНЫХ ХУЙЛОВЦЕВ НЕ СЧИТАЕТСЯ , В УКРАИНЕ ВСЯ МП , НО МЫ ЕЕ РАСПОРОШИМ .,,,,,,
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Петров Игорь
Петров Игорь
...не ,ну если и душамбимская разорвала,это уже удар под дых Константинополю.
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2
Chrones Andrey
Chrones Andrey
На Афоне заявили о неподчинении Константинополю. На Афоне состоялось заседание Священного Кинота. Этому органу принадлежит верховная власть на Афоне - в него делегированы представители всех 20 монастырей, расположенных на острове. Там было принято заявление, в котором говорится, что "Афон в административном отношении не подчиняется Константинопольского патриарху, который не является правящим архиеерем Афонской автономии, а лишь ее духовным отцом". Подчеркивается, что Афон - это "самоуправляемая часть Греции, управление которой осуществляется двадцатью афонскими монастырями". "По этой причине православные храмы и монастыри Афона - Афонские, а не Константинопольской патриархии...", - говорится в заявлении Священного Кинота.
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Степан Графский
Степан Графский
Chrones Andrey, Сбылось реченое старцем Филофеем!!!. На наших глазах окончательно пал Константинополь, а Москва стала Третьим Римом.
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10
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