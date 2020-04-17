Несмотря на карантин: у Онуфрия заявили о передаче Благодатного огня в Киев

Кирилл Лютый Общество 19:05, 17.04.2020

В субботу, 18 апреля, в Украину привезут Благодатный огонь. Представители епархий смогут его получить в Свято-Воскресенском храме Киева.

Как сообщила пресс-служба УПЦ (МП), ориентировочное время прибытия Благодатного огня в храм ожидается около 19-20 часов.

"По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в этом году, несмотря на усиленные карантинные мероприятия, планируется привоз Благодатного огня в Украине", – отмечается в сообщении.

"Обращаем внимание, что в аэропорту огонь раздаваться не будет. От епархии нужно направлять только одного представителя, который должен предварительно сообщить настоятеля храма протоиерея Сергия о времени своего прибытия для того, чтобы предотвратить возможное скопление людей", – сказано в заявлении.

митрополит Онуфрий
фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, ранее митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин, введенный в стране из-за короавируса.

В свою очередь, в Православной церкви Украины осудили решение митрополита.

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