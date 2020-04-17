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17 апреля • обновлено в 19:56
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Несмотря на карантин: у Онуфрия заявили о передаче Благодатного огня в Киев

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В субботу, 18 апреля, в Украину привезут Благодатный огонь. Представители епархий смогут его получить в Свято-Воскресенском храме Киева.

Как сообщила пресс-служба УПЦ (МП), ориентировочное время прибытия Благодатного огня в храм ожидается около 19-20 часов.

"По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в этом году, несмотря на усиленные карантинные мероприятия, планируется привоз Благодатного огня в Украине", – отмечается в сообщении.

"Обращаем внимание, что в аэропорту огонь раздаваться не будет. От епархии нужно направлять только одного представителя, который должен предварительно сообщить настоятеля храма протоиерея Сергия о времени своего прибытия для того, чтобы предотвратить возможное скопление людей", – сказано в заявлении.

митрополит Онуфрий

митрополит Онуфрий

фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, ранее митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин, введенный в стране из-за короавируса.

В свою очередь, в Православной церкви Украины осудили решение митрополита.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Митрополит Онуфрий
Место
Украина Киев
Тег
УПЦ МП
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Чан Джеки
Чан Джеки
хай бог тобе онуфрий огнем отсвятит.целуй кирилла у сра.у бесовской ты чулавек.мене от тебЯ воняеть падалью.тобиш бесом
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Чан Джеки, твои речи- тебе на плечи
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
Слава Богу!
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