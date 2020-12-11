Несколько стран пожаловались на подделку результатов ПЦР-тестов в Украине – Минздрав

В Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что несколько стран пожаловались на подделку результатов ПЦР-тестов на коронавирус в Украине.

Подробнее о ситуации рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря исполняющий обязанности ЦОЗ Игорь Кузин. Он уточнил, что "липовые" результаты обнаружили у граждан Украины, которые приехали в ту или иную страну на отдых или по работе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Кузина, такое явление в последнее время стало очень распространенным.

Игорь Кузин

"Чаще всего они (поддельные результаты тестирования) обнаруживают другие государства, куда украинцы приехали на отдых или по работе. У нас есть несколько обращений от государств с просьбой внедрить механизм защиты результатов тестов", – пояснил он.

Чиновник добавил, что сейчас разрабатывается специальная система защиты. Скорее всего, будет возможность проверять результат ПЦР-теста в автоматическом режиме на официальных сайтах Минздрава.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что в Украине начали активно продавать поддельные справки об отрицательном тесте на коронавирус. Стоимость обычно составляет от 500 до 1000 гривен, а свои услуги дельцы рекламируют в интернете.