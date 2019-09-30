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30 сентября • обновлено в 19:04
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Несколько карет "скорой": в Черкассах люди массово отравились в многоэтажке

2.9т Читать материал на украинском

В Черкассах на улице Крылова после проведения инсектиционных работ случилось массовое отравление людей.

Как сообщили управлении ДСНС в Черкасской области, на месте происшествия работают 6 бригад экстренной медицинской помощи.

"После проведения инсектиционных работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5 детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", – сообщили спасатели.

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Работник ДСНС

Работник ДСНС

Управление ДСНС в Черкасской области

Уточняется, что часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность.

"Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда. Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова", – говорится в сообщении.

Массовая эвакуация жителей многоэтажки в Черкассах

Массовая эвакуация жителей многоэтажки в Черкассах

Викка

Массовая эвакуация жителей многоэтажки в Черкассах

Массовая эвакуация жителей многоэтажки в Черкассах

Викка

Массовая эвакуация жителей многоэтажки в Черкассах

Массовая эвакуация жителей многоэтажки в Черкассах

Викка

Яу сообщал OBOZREVATEL, в одной из школ Киева 7 мальчиков в возрасте 10-11 лет были госпитализированы в больницу в связи с отравлением.

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филипп филипыч
филипп филипыч
да фигня. главное что россиян посильнее траванули. в армянске. да?)
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70rus xxx
70rus xxx
Бугга,попутали тараканов с жильцами.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Но это же смешно...
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