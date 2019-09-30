Несколько карет "скорой": в Черкассах люди массово отравились в многоэтажке

В Черкассах на улице Крылова после проведения инсектиционных работ случилось массовое отравление людей.

Как сообщили управлении ДСНС в Черкасской области, на месте происшествия работают 6 бригад экстренной медицинской помощи.

"После проведения инсектиционных работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5 детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", – сообщили спасатели.

Работник ДСНС Управление ДСНС в Черкасской области

Уточняется, что часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность.

"Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда. Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова", – говорится в сообщении.

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Яу сообщал OBOZREVATEL, в одной из школ Киева 7 мальчиков в возрасте 10-11 лет были госпитализированы в больницу в связи с отравлением.

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