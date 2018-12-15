''Несчастные украинцы'': в РПЦ поглумились над независимой церковью

В РПЦ прокомментировали проведение в Киеве 15 декабря Объединительного Собора. Церковники уверены, что его результаты приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей".

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. Кроме того, он "пожалел" украинцев, назвав их несчастными.

"Если раньше раскольнических ветвей на Украине было две, то в дальнейшем предвидится их дробление и увеличение их количества. И можно только пожалеть несчастный украинский народ, который и так терзаем безумной волей своих нынешних временных политических лидеров", — сказал Волков

Александр Волков ТАСС

Он добавил, что УПЦ МП продолжит свою работу и после создания Автокефальной поместной православной церкви.

"Русская православная церковь молится во всей своей полноте за всестороннее укрепление Украинской православной церкви под руководством блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия. Каноническое православие на Украине сегодня еще больше укрепилось. Еще глубже люди поверили в истинность Евангельского выражения "Врата Ада не одолеют церковь", и мы отчетливо сейчас понимаем, что Украинская православная церковь [МП], несмотря ни на что, продолжит свое поступательное развитие и служение на украинской земле", — уверен он.

Глава РПЦ Патриарх Кирилл Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Московском патриархате также резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

Кроме того, в УПЦ МП сравнили участие двух своих архиереев в избрании главы поместной церкви с предательством Христа его апостолом Иудой.