''Несчастные нищеброды'': ''КиевПрайд'' угодил в скандал из-за оскорбления многодетных семей

Главный бухгалтер "КиевПрайда" Вита Кулигина считает многодетные семьи "несчастными нищебродами", которым "не видать счастливой жизни".

Об этом рассказал в Facebook журналист Николай Махула, вступившим с Кулигиной в дискуссию на просторах сети.

"Не количество, а качество имеет значение. Если мать постоянно беременна, что она может дать? Как она развивается как личность? Что она сама видела в этой жизни, кроме воспитания детей? Путешествия, походы, фитнес, книги..." - написала Кулигина.

"Я уже как-то писал, что в нашем обществе существует ксенофобия по отношению к многодетным семьям. Я даже перестал на это реагировать. Но комментарии главбуха "КиевПрайда" не смогли оставить меня равнодушным. Чувиха, работающая в правозащитной организации, фактически назвала семьи, пытающиеся хоть как-то улучшить демографическую ситуацию, тупыми свиноматками", - возмущенно отреагировал Малуха.

Пользователи сети также осудили девушку за резкое высказывание, отметив, что она серьезно заблуждается в своих рассуждениях.

"И эти люди хотят толерантности? Печально", "Жалко, что нет смайлика с пальцем у виска, потому что тут слова лишние", "Не знаю. Кто бы не узнавал, что у меня трое детей, сразу относятся ко мне не как к нищеброду, а скорее как к микро-герою... А с описанным отношением ни одного раза не сталкивался", - комментируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть возмутила семья террористов из Харькова, сбежавших в "ДНР".