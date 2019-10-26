'Нервы не железные': перепалка Зеленского с бойцом 'Азова' на Донбассе 'взорвала' сеть

Украинцы активно обсуждают словесную перепалку президента Украины Владимира Зеленского с бойцом "Азова" на Донбассе.

Инцидент произошел в Золотом, де должно состоятся разведение войск, согласованное в Минске. Боец по имени Денис выступил против такого шага, вспомнив об акциях протеста в Киеве и других городах.

Диалог получился весьма жестким и Зеленский напомнил военным, что он является президентом Украины, призвав разговаривать с ним подобающим образом. Многие пользователи сети посчитали, что глава государства ведет себя неправильно и грубо.

Зеленский в Золотом

"Прекрасный президент. Не знает, что были акции протеста", "Это просто какой-то сюр. Хочется проснуться", "Никакого уважения к бойцам и к народу", " Манера общения очень сильно смахивает на манеру общения Игоря Валерьевича Коломойского", "Фу, ведет себя, как в подворотне", - пишут они.

Зеленский в Золотом

Однако многие украинцы также приняли сторону Зеленского, похвалив за персональный визит на передовую и напомнив, что он является главнокомандующим, поэтому военные должны ему подчиняться.

Зеленский в Золотом

"Молодец президент! Каждый должен знать свое место! Кто ты такой, чтобы президенту указывать?" "Нужно понимать, что у президента нервы не железные, столько д*рьма надо разгребать", "Приехал. Значит старается контролировать ситуацию", "Верховным главнокомандующим Вооружённых сил является президент Украины", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве прошли протесты против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", заявив, что никакой "капитуляции не будет".

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