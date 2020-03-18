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18 марта • обновлено в 17:36
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

"Неразумный" народ в маршрутках: ответственность за людей на власти!

6.5т

Удивление президента и правительства почему это граждане, включая пенсионеров из группы риска выходят из дома, почему набиваются в маршрутки, почему требуют открыть метро, напоминает хрестоматийное удивление Марии-Антуанетты почему это голодные не едят пирожные вместо хлеба.

Удивлять должно как это пенсионеры выживают на 1500 гривен пенсии. А почему пенсионеры, о которых некому позаботиться, ездят по городу, продолжают ходить на работу и ездят в транспорте удивлять не должно. Вы разве обеспечили подвоз людям питания, лекарств, обеспечили бесплатными жилищно-коммунальными услугами?

"Неразумный" народ в маршрутках: ответственность за людей на власти!

А почему не удивляет, что государство не обеспечило подачу на маршруты дополнительного наземного транспорта принимая решение о закрытии метро? А почему не удивляет, что вместо дополнительных автобусов после закрытия метро, наоборот, число маршруток сократилось, не все водители решили рисковать?

Люди перестанут ездить, если закрыть всю экономику. Вы готовы к этому? Вы накопили резервы, готовы к кризису и к схлопыванию налоговых поступлений?

Да любой пенсионер согласился бы заказать пиццу себе домой, вместо того, чтобы переться в переполненную до верху маршрутку - сидели бы дома, без сомнений. Вот только за чей счет? Сидеть дома на самоизоляции и не ездить в маршрутках могут те, у кого достаточный запас денег, чтобы не работать, чтобы заказывать себе все необходимое курьерами, оплачивать счета, те, у кого есть машина съездить решить какие-то неотложные проблемы. А приезжие, которым надо за съемную квартиру платить?

А почему не удивляет, что в государстве в Госрезерве на случай чрезвычайных ситуаций нет необходимых запасов, хотя этого требуют все планы?

Карантин выполняется в Евросоюзе только потому, что он обеспечен и подготовлен государством! Не просто дается приказ - а государство дает ресурсы и организовывает исполнение своих решений. И там государство обеспечило уровень доходов граждан в разы выше, чем в Украине, людям легче пережить внезапный кризис. К сожалению, страной руководят те, кто считает - достаточно что-то приказать, а как и кем и за счет чего это будет исполняться думать и нести ответственности не обязательно.

Вы издали приказы не для того, чтобы решить проблему - а чтобы снять с себя ответственность за жизни и за последствия эпидемии. И теперь киваете на "неразумный" народ - мол, чего они не такие дисциплинированные и не сидят дома? Но что вы сделали, чтобы люди сидели дома в реальности? Неужели вы думаете, что просматривая новости о коронавирусе люди штурмуют маршрутки потому что им так хочется заразиться? Зачем вы там нужны в кабинетах, если не умеете организовывать исполнение свои же распоряжений? Ответственность за людей, которые набиваются в маршрутки в большей степени на вас, а не на них.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Действительно не разумно ездить на работу, чтобы прокормить себя и свою семью. Надо как Юра делать, сидеть на кухне и строчить ща деньги статьи, зомбируя не очень умных граждан
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Можно подумать, что цензорятник о пенсионерах печётся. Впрочем, кто у вас о них хоть когда-нибудь думал? Если только кандидаты в депутаты гречку подкинут перед выборами.
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Раскина Элла
Раскина Элла
Плешивый решил поистерить во время чумы.
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