"Нептун" поступил на вооружение украинских войск. Фото
На вооружение Вооруженных сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".
Как сообщается на официальном сайте Минобороны, соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Таран.
Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.
"Нептун" – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.
"Нептун" является перспективной украинской разработкой, его ракеты способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемы и малозаметны для вражеских радаров.
Как сообщал OBOZREVATEL 17 июня завершился цикл испытаний крылатых ракет "Нептун", во время которых военные проверили эффективность поражения мишеней с использованием боеголовки.