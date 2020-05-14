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14 мая • обновлено в 16:43
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Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости открыть в стране непродовольственные рынки. После этого Кабинет министров принял соответствующее решение.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом Зеленский сказал на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Владимир Зеленский настоял на открытии непродовольственных рынков

Владимир Зеленский настоял на открытии непродовольственных рынков

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На тех же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", – подчеркнул он.

Сразу же прошло внеочередное заседание Кабмина, на котором внесли изменения в постановление от 11 марта, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Упомянутые рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разрешили продуктовым рынкам возобновить работу с 10 мая.

При этом мэрия столицы приняла решение не открывать торгово-развлекательные центры.

Владелец Malls Club Артем Шлапак заявил, что ТРЦ способны намного лучше обеспечить безопасность покупателей, чем другие объекты торговли, работа которых уже разрешена.

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