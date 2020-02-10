Непогода в Украине сорвала крыши и остановки. Жуткие фото и видео

Непогода на западе Украины, о которой ранее предупреждали синоптики, повалила десятки деревьев, разрушила кровли зданий, а также вызвала задержку в движении поездов.

Фотографиями непогоды поделился в Facebook депутат со Львова Игорь Зинкевич. По его словам, по улице Родниковой во Львове сорвало часть крыши, на улице Степана Бандеры упал кусок карниза, а на улице Томашевского обвалилась штукатурка.

Кроме того, он опубликовал фото с Трускавца, где вблизи санатория "Жемчужина Прикарпатья" ураган повалил рекламный щит вместе с бетонным основанием. Также депутат показал фото, как в Стрые ветер перевернул автобусную остановку

Facebook / Igor Zinkevych

Facebook / Igor Zinkevych

Facebook / Igor Zinkevych

Facebook / Igor Zinkevych

В свою очередь на официальной странице "Укрзалізниці" в Facebook сказано, что шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор – Дубляны – Дрогобыч, Любинь Большой – Комарно – Коропуж, Персенковка – Старое Село.

"Укрзалізниця" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 357 Киев – Рахов, № 146 Ужгород – Львов, а также нескольких пригородных поездов", – сказано в сообщении.

К тому же, непогода бушует и в Карпатах. На странице "Белый слон" в Facebook опубликовали видео шквального ветра на высокогорье.

"Внимание! Очень сильный ветер в Карпатах! Рекомендуем воздержаться от выходов в высокогорье в понедельник и вторник", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко утверждает, что из-за синоптических изменений в Украину весной 2020 могут прийти новые снегопады.

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