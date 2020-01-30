Лютые морозы и резкая перемена погоды: синоптики озвучили новый прогноз для Украины

Непогода в Украине привела к обесточиванию 397 населенных пунктов в 8 областях. По данным Укргидрометцентра, сложные погодные условия будут наблюдаться в Украине еще несколько дней, и к этому нужно быть готовым.

Подробнее – в OBOZREVATEL.

По данным ГосЧС Украины, в ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская (201), Черниговская (88), Сумская (72), Кировоградская (10), Донецкая (10), Черкасская (8), Днепропетровская (6) и Запорожская (2).

В городе Лисичанск, Луганской области, из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. местных жителей.

В то же время спикер ГосЧС Ольга Козак в комментарии OBOZREVATEL сообщила, что никаких чрезвычайных ситуаций в стране нет: "Да, фиксируется ухудшение погодных условий, но это нормально для календарной зимы".

Судя по прогнозам, непогода в Украине будет сохраняться еще как минимум несколько дней, однако ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло отмечает, что ситуация меняется довольно часто.

"Очень сложно говорить, сколько времени будет длиться непогода, потому что процессы очень быстротекущие. Циклоны быстро перемещаются и очень сложно их расписать по дням. Но опять же, говорить об опасной ситуации не стоит, это просто зима, для которой нынешняя погода достаточно типичная", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Погода в Украине УНИАН

По прогнозу синоптика, 30-31 декабря ухудшение погодных условий будет наблюдаться в северных областях Украины, так как там проходят активные фронтальные разделения и небольшие циклоны: "Поэтому там продолжаться осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. На юге страны гораздо теплее и без существенных осадков".

Согласно данным, 30 декабря на юге Украине температура будет колебаться в пределах +5…+8° и без осадков, на остальной территории +1...+5°. На западе, в центральных и восточных областях – с мокрым снегом.

Погода 30 января meteo.gov.ua

В пятницу, 31 декабря, немного потеплеет в западных областях – до +6°, а снег сменит дождливая погода. На остальной территории температура существенно не изменится, только на юге Украине ожидается небольшой дождь.

Погода 31 января meteo.gov.ua

Единственное, где непогода создает действительно сложную ситуацию, так это в Карпатах. В Укргидрометцентре предупреждают о 3-м уровне снеголавинной опасности 30 и 31 января в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области.

Умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) сохраняется в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.

Спасатели просят воздержаться от походов в горы.

Снеголавинная ситуация в Карпатах на 30 и 31 января meteo.gov.ua

Более подробно о погоде на конец января и весь февраль в комментарии OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его прогнозам, осадки сохраняться вплоть до 4 февраля.

"Вот с 30 января по 4 февраля будет плюсовая температура, только ночью может опустить до -2°. И на эти дни прогнозируются осадки", – говорит народный синоптик.

Дальше температура начнет снижаться, и уже с 8 февраля в некоторых областях ночью будет достигать -17°.

"С 12 февраля температура немного повысится — до -7…-8° ночью. И так до конца февраля температура будет незначительно колебаться, где-то теплее, где-то холоднее. Сам месяц будет обилен осадками: в первых числах снег, потом с 8 по 12 февраля, и в конце месяца тоже будет снежить", – отметил Горбань.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал