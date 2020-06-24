Непогода накрыла центр и юг Украины: жители спасаются от подтоплений и града

В Николаеве затопило улицы, а на Одесщине выпал град

Сильные дожди, местами с градом, выпали на юге Украины и движутся в центр страны.

Как пишут "НикВести", в Николаеве прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы города затопило. В частности, вода залила проспект в районе Дормашины и Садовой, а также параллельные ему улицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Горожанам пришлось вытаскивать автомобили, застрявшие в воде.

В северной части Одессы выпал дождь с градом, дороги также оказались в воде.

В Сухом Лимане Одесской области выпал град величиной с черешню. В селе Виноградовка Болградского района дождь с градом был такой силы, что пострадали частные дома и размыло улицы.

Кроме того, непогода разбушевалась в Подольске и Овидиополе.

По данным Укргидрометцентра, из-за осадков 24-25 июня уровень воды в Днестре в створе поста Могилев-Подольский Винницкой области может подняться до опасных отметок.

Подтопление грозит приречным участкам и отдельным объектам в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и населенных пунктов области, прилегающих к руслу реки.

Уже частично подтоплены приусадебные участки в селах Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в Ямполе.

Потоп в Николаеве (nikvesti.com)

Град в Сухом Лимане (Думская)

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.