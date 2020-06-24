Непогода будет затяжной: синоптик уточнила прогноз по Украине

В Украине в четверг, 25 июня, будет облачная погода, какая в основном в западных регионах будет сопровождаться сильными ливнями.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, уменьшение осадков на западе страны пока не ожидается.

В частности, наихудшая синоптическая картина в четверг будет наблюдаться в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине, которые в последнее дни и так страдают от масштабного разрушительного наводнения.

"Соответственно гидрологическая ситуация остается сложной и опасной. Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи", – отметила синоптик.

Она добавила, что остальная территория Украины 25-го июня будет находиться в сухой погоде, хотя иногда неожиданно будут появляться и дожди с грозами.

Карта погоды в Украине (Facebook Натальи Диденко)

Температура воздуха ожидается в пределах +26... +30, на западе – до +23... +27 градусов.

В Киеве четверг обещает быть солнечным и теплым – осадков в столице не предвидится, воздух прогреется до +28 градусов.

"Паводки из-за продолжительных дождей на западе Украины уже наделали беды, повреждены дороги, разрушены мосты, села оказываются в изоляции, есть даже человеческие жертвы. К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно. Поэтому внимательно следим за ежедневными уточненными прогнозами", – подчеркнула Диденко.

Прогноз синоптика (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя годовая температура воздуха в Украине постоянно повышается, причем быстрее, чем глобальная. Поэтому климат постепенно меняется.