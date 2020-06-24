Непогода будет затяжной: синоптик уточнила прогноз по Украине
В Украине 25 июня в большинстве дожди будут идти на западе
В Украине в четверг, 25 июня, будет облачная погода, какая в основном в западных регионах будет сопровождаться сильными ливнями.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, уменьшение осадков на западе страны пока не ожидается.
В частности, наихудшая синоптическая картина в четверг будет наблюдаться в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине, которые в последнее дни и так страдают от масштабного разрушительного наводнения.
"Соответственно гидрологическая ситуация остается сложной и опасной. Без особой необходимости не стоит ехать в эти районы, разве что с миссией разумной конструктивной помощи", – отметила синоптик.
Она добавила, что остальная территория Украины 25-го июня будет находиться в сухой погоде, хотя иногда неожиданно будут появляться и дожди с грозами.
Карта погоды в Украине (Facebook Натальи Диденко)
Температура воздуха ожидается в пределах +26... +30, на западе – до +23... +27 градусов.
В Киеве четверг обещает быть солнечным и теплым – осадков в столице не предвидится, воздух прогреется до +28 градусов.
"Паводки из-за продолжительных дождей на западе Украины уже наделали беды, повреждены дороги, разрушены мосты, села оказываются в изоляции, есть даже человеческие жертвы. К сожалению, пока длительного сухого периода и полного прекращения осадков не видно. Поэтому внимательно следим за ежедневными уточненными прогнозами", – подчеркнула Диденко.
Прогноз синоптика (Facebook Натальи Диденко)
Как сообщал OBOZREVATEL, средняя годовая температура воздуха в Украине постоянно повышается, причем быстрее, чем глобальная. Поэтому климат постепенно меняется.