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17 февраля • обновлено в 13:13
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Михаил Бродский
Михаил Бродский
Глава редсовета "Обозревателя" Все статьи автора

Непедофилам шариям нет места в нашей стране

3.8т

Две недели назад, непедофил Шарий , на 112 канале, начал атаку на меня и мой сайт OBOZREVATEL, с месседжем, что мы слишком патриотичны. Потом его поддержала Лукаш с явной ложью про меня.

После этого он позвонил нашему директору с угрозами и требованием про него забыть и уволить журналистку, которая про него что-то написала. Ему отказали.

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Вчера Щур выпустил правдивый блог про этого прокремлёвского непедофила Шария и понеслось: "Цензор" переставил, потом обозреватель и опять письмо от Шария с угрозой. Потом на его блоге полилась ложь про меня.

Помню я и министра Кравченко, Кучму и других: не получилось у них и у Фукса тоже. Придётся и это пережить, но непедофилам шариям в нашей стране нет места и кто-то должен его не бояться.

Прошу у всех друзей перепост.

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Автор
Михаил Бродский Михаил Бродский
Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Михаила Бродского

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