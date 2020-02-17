Две недели назад, непедофил Шарий , на 112 канале, начал атаку на меня и мой сайт OBOZREVATEL, с месседжем, что мы слишком патриотичны. Потом его поддержала Лукаш с явной ложью про меня.

После этого он позвонил нашему директору с угрозами и требованием про него забыть и уволить журналистку, которая про него что-то написала. Ему отказали.

Вчера Щур выпустил правдивый блог про этого прокремлёвского непедофила Шария и понеслось: "Цензор" переставил, потом обозреватель и опять письмо от Шария с угрозой. Потом на его блоге полилась ложь про меня.

Помню я и министра Кравченко, Кучму и других: не получилось у них и у Фукса тоже. Придётся и это пережить, но непедофилам шариям в нашей стране нет места и кто-то должен его не бояться.

Прошу у всех друзей перепост.

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