Две недели назад, непедофил Шарий , на 112 канале, начал атаку на меня и мой сайт OBOZREVATEL, с месседжем, что мы слишком патриотичны. Потом его поддержала Лукаш с явной ложью про меня.
После этого он позвонил нашему директору с угрозами и требованием про него забыть и уволить журналистку, которая про него что-то написала. Ему отказали.
Вчера Щур выпустил правдивый блог про этого прокремлёвского непедофила Шария и понеслось: "Цензор" переставил, потом обозреватель и опять письмо от Шария с угрозой. Потом на его блоге полилась ложь про меня.
Помню я и министра Кравченко, Кучму и других: не получилось у них и у Фукса тоже. Придётся и это пережить, но непедофилам шариям в нашей стране нет места и кто-то должен его не бояться.
Прошу у всех друзей перепост.
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