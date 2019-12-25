Неожиданно! Раскрыт секрет лучшей упаковки подарков

Профессора из Университета Невады выяснили, что небрежно завернутый подарок приводит к приятному удивлению, в то время как аккуратный вид приводит к разочарованию.

Результаты их исследования опубликованы в статье, вышедшей в Journal of Consumer Psychology, пишет Fast Company.

В первом эксперименте участвовало 180 студентов. По прибытии каждому студенту был вручен настоящий подарок в знак признательности за участие.

Подарком была кофейная кружка с логотипом одной из двух баскетбольных команд NBA - местной Miami Heat или ее конкурента Orlando Magic. При этом все отобранные участники были фанатами Miami Heat. Поэтому цель эксперимента состояла в том, что половине студентов достался желаемый подарок, в то время как другая половина получала то, чего они не хотели. В то же время половина подарков была аккуратно завернута, в то время как остальные – кое-как.

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Оказалось, что тем, кто получил небрежно завернутый подарок, их подарок понравился значительно больше, чем тем, кто получил аккуратно завернутый подарок - независимо от того, какую кружку они получили.

В ходе второго эксперимента студентов попросили посмотреть на изображение аккуратно или небрежно завернутого подарка и рассказать о своих ожиданиях до его распаковки.

Результаты показали, что ожидания относительно аккуратно упакованных подарков были значительно выше, чем относительно небрежно упакованных.

По мнению авторов, такие результаты говорят о том, что люди используют упаковку, чтобы оценить, насколько хорошим будет подарок. Аккуратная упаковка ставит слишком высокую планку, намекая на то, что подарок будет отличным. Неаккуратная упаковка обуславливает низкие ожидания, намекая, что подарок будет плохим.

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