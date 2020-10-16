Необычные здания времен СССР: опубликованы фото НЛО и роботов

К советской архитектуре в большинстве относятся скептически, подчеркивая, что в те времена строили только однообразные панельные жилые массивы и железобетонные общественные здания простых геометрических форм, которым были присущи минимализм и отсутствие декоративных излишеств.

И хотя во многом такое убеждение справедливо, иногда и в проектных институтах СССР создавались довольно смелые образы, которые после реализации выглядели, как работы или НЛО, "пришельцев" из фантастических фильмов. OBOZREVATEL предлагает подборку фото эффектных, порой непонятных, но разрушающих стереотипы зданий, сооруженных советскими архитекторами.

Среди них – институты, театры и музеи, рестораны, гостиницы, санатории и даже жилые дома эпохи советского модернизма. Одни из них разрушились и были реставрированы под современность, некоторые такие постройки, которые выделяются на фоне других, в крупных городах бывшего Союза сохранились почти в первозданном виде.

Здание Института научной-технической экспертизы и информации, или "Тарелка", Киев (Украина), 1971 год

Павильон на территории ВДНХ Узбекской ССР, Ташкент (Узбекистан), 1970-е годы

Недостроенная гостиница "Аманауз" (РФ), 1980-е годы

Дворец торжественных обрядов, Тбилиси (Грузия), 1985 год

Выставочный комплекс "Белэкспо", Минск (Беларусь), 1989 год

Инженерный корпус Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, Тбилиси (Грузия), 1975 год

Дом советов, Калининград (РФ), 1970-е годы

Крематорий, Киев (Украина), 1975 год

Пансионат "Дружба", Ялта (Украина), 1980-1985 годы

Областной драматический театр, Гродно (Беларусь), 1977-1984 годы

Гостиница "Тарелка", Домбай (РФ), 1969 год

Областной театр драмы имени Ф. М. Достоевского, Новгород (РФ), 1987 год

Гостиница "Салют", Киев (Украина), 1984 год

Посольство СССР на Кубе, Гавана, 1985 год

Гостиница "Олимпия", Таллинн (Эстония), 1980 год

Ресторан "Жемчужина", Баку (Азербайджан), 1960-е годы

Здание РАН, Москва (РФ), 1974 год

Спортивно-концертный комплекс "Амалир", Ереван (Армения), 1983 год

Летний театр в парке, Днепропетровск (Украина), 1978 год

Железнодорожный вокзал, станция Дубулты, Юрмала (Латвия), 1977 год

Гостиница "Спорт", Таллинн (Эстония), 1980 год

Два "дома-кольца" или "дома-бублика", Москва (РФ), 60-70-е годы

Центральный НИИ робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург (РФ), 1973-1987 годы

Музей Ильи Чавчавадзе, Кварели (Грузия), 1979 год

Хмельницкий областной литературно-мемориальный музей Николая Островского, Шепетовка (Украина), 1979 год

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в СССР панельные дома строили в длину. Из-за этого иногда в одной такой многоэтажке могло находиться больше 11 подъездов.