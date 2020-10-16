Необычные здания времен СССР: опубликованы фото НЛО и роботов

К советской архитектуре в большинстве относятся скептически, подчеркивая, что в те времена строили только однообразные панельные жилые массивы и железобетонные общественные здания простых геометрических форм, которым были присущи минимализм и отсутствие декоративных излишеств.

И хотя во многом такое убеждение справедливо, иногда и в проектных институтах СССР создавались довольно смелые образы, которые после реализации выглядели, как работы или НЛО, "пришельцев" из фантастических фильмов. OBOZREVATEL предлагает подборку фото эффектных, порой непонятных, но разрушающих стереотипы зданий, сооруженных советскими архитекторами.

Среди них – институты, театры и музеи, рестораны, гостиницы, санатории и даже жилые дома эпохи советского модернизма. Одни из них разрушились и были реставрированы под современность, некоторые такие постройки, которые выделяются на фоне других, в крупных городах бывшего Союза сохранились почти в первозданном виде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в СССР панельные дома строили в длину. Из-за этого иногда в одной такой многоэтажке могло находиться больше 11 подъездов.