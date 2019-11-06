"Ненавижу украинский язык!" На КремльТВ показали бунт фанатов СССР в Одессе

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева снова заистерила из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе, заручившись поддержкой местных фанатов СССР.

Отрывок из регионального ток-шоу "Прожектор" показали в эфире программы "60 минут" на КремльТВ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Скабеевой, в Одессе якобы "людям стыдно, они звонят на телевидение и жалуются, однако сделать ничего не могут".

Скабеева снова истерит из-за барельефа Жукову в Одессе

"Сейчас за снесение барельефа Жукову выступают те, чьи родители и деды были полицейскими, служили немцам", – заявила в эфире жительница Одессы.

"Да я племянник маршала Советского Союза, который Гагарина в космос запускал! Понимаете, ну нельзя вот этой молодежи сопливой судить тех, кто отдал за нас жизнь. Может, надо взять паузу и помолчать", – добавил второй зритель.

"Одесса русскоязычная. Я сам украинец из Одессы. Но сегодня, когда слышу эту украинскую речь, я украинец, и все мои потомки украинцы, но я начинаю ненавидеть украинский язык", – высказался еще один одессит.

"Видите, до чего довели людей!" – выдал муж Скабеевой Евгений Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 31 октября начали демонтаж барельефа Жукову. Скабеева ответила на событие критикой.

"Ликвидированному" Жукову местные жители устроили "поминки" с цветами и лампадками.

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