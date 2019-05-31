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Ненавидят войну: террористка "ДНР" пожаловалась на агрессию жителей Донбасса

1.6тЧитать материал на украинском

Жители оккупированного Донбасса агрессивно реагируют на террористов "Л/ДНР".

Об этом рассказала наемница оккупантов Лилия Николаева, пожаловавшись, что люди якобы "не понимают, что их защищают".

По ее словам, из-за агрессии людей она скрывает свою причастность к незаконным военным формированиям и перемещается по городу в гражданской одежде.

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"Не очень адекватно реагируют некоторые на военную форму. С какой-то злобой. Как-будто мы делаем что-то плохо… Домой я еду по гражданке — отдохнуть хочется от этого всего. А ребята едут в форме, а мирные жители жалуются. Негатив люди выплескивают", — пожаловалась Николаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанат "ДНР" Прилепин пожаловался на жителей Донбасса, заявив, что они являются украинцами и сильно отличаются от россиян.

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Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости Донбасса
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