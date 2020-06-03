Немцы в центре Харькова: в сети вспомнили редкое историческое фото

В сети опубликовали фото из Харькова во времена Второй мировой войны, когда город оккупировали немцы.

В частности, здания бывшей гостиницы, где те держали заложников. Снимок появился на странице "Харьков. История. Факты" в Facebook.

"Немцы на летней террасе ресторана гостиницы Интернационал. 1941-43", – подписали его в соцсети.

Facebook/"Харьков. История. Факты"

В комментариях к посту украинцы отметили, что это по-настоящему редкое фото. Другие же поинтересовались, где именно в современном Харькове находится запечатленное на нем место (сейчас это площадь Свободы, а гостиница называется "Харьков").

"При немцах терраса работала – при независимой Украине в г*вно превратилась (хотя место по любому – козырнее некуда)", "Ну ведь у них было там солдатское казино, или бардак?", "Там был офицерский клуб", – дискутируют подписчики.

А пользователь Михаил Толстоусов добавил еще один снимок этого же здания и рассказал его историю.

Facebook/"Харьков. История. Факты"

"На переднем плане женщина с коромыслом и ведрами с водой. Воду снизу из родника возле Пантелеймоновского храма носили: в Нагорном районе. Как, впрочем, и везде, водопровод не работал. Немцы на посту на углу Сумской и площади развлекались тем, что отбирали воду или выливали ее на землю. Приходилось идти снова и снова", – написал он.

Facebook/"Харьков. История. Факты"

Комментарии пользователей Facebook/"Харьков. История. Факты"

Комментарии пользователей Facebook/"Харьков. История. Факты"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось историческое фото времен Второй мировой войны, когда немцы в глубине Керченского полуострова провели карательную операцию.

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