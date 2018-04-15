"Немножко на*али": блогер рассказал, как проститутку с Донбасса обманули в России

Блогер Юрий Гудименко проиллюстрировал ситуацию на Донбассе историей об обманутой проститутке.

В пример он навел историю некой Алены из Донецка, которая получила заманчивое предложение переехать на работу в Санкт-Петербург, однако была обманута. Выводами из этой ситуации Юрий поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

"Это – снимок российского фотографа Татьяны Виноградовой из цикла "Девушки", получивший третий приз на World Press Photo. Рассмотрим лучше ничем не примечательную задницу на фото. Задница принадлежит питерской проститутке украинского происхождения Алене.

Алёна родом из Донецка. Когда началась война, Алена получила предложение о работе, потрясающее, как нигерийское письмо на e-mail. Алене предложили переехать в Петербург и стать там администратором в публичном доме. Иначе говоря – "мамашей" в борделе. Алена, вероятно, искренне обрадовалась столь впечатляющему карьерному росту и бросилась в Питер, где оказалось, что ее немножко на*бали и никакой "мамашей" и уж тем более администратором ей, конечно, не быть, а вместо этого добро пожаловать в секс-рабство в качестве рядовой питерской проститутки. С тех пор она ей и является без намека на карьерный рост", - рассказал Гудименко.

Затем он сравнил историю Алены с ситуацией, сложившейся на Донбассе в общем.

"Это, конечно, грустно, если рассматривать ситуацию через отдельную судьбу человека. Но на самом деле – дьявольски точная иллюстрация жителей Донбасса (далеко не всех, конечно) и России. Приходи к нам, Донбасс, будешь администратором, других б*ядей будешь погонять. Ты же такой сильный, Донбасс, тебя никто не ставил на колени, Донбасс, ты же порожняк не гонишь, Донбасс. А в итоге, конечно, в ж*пу е*ут", - подытожил блогер.

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