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7 декабря • обновлено в 17:11
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Немного снега и дождя: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

1.6т
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В воскресенье, 8 декабря, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.

На Севере Украины местами ожидается небольшой дождь, а в Карпатах есть вероятность незначительного снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Немного снега и дождя: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

"Температура воздуха ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем ​​8 декабря ожидается +3 +8 градусов", - уточнила она.

В Киеве 7-го декабря вероятны облачность и осадки. Максимальная температура воздуха будет около +5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Наталья Диденко
Место
Киев
Тег
погода
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