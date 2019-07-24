"Немнога дурковата людина": Кернес внезапно заговорил на "азировском" украинском

Мэр Харькова Геннадий Кернес после вступления в силу закона о государственном языке попытался провести сессию городского совета на украинском, допустив при этом множество ошибок.

Соответствующее видео заседания было опубликовано в YouTube (чтоб посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, особо ярко проблемы с украинским языком проявились, когда мэр поспорил с депутатом Игорем Черняком, возмутившимся дороговизной скамеек, которые городские власти поставили в местном сквере "Стрелка" – каждая по 17 тысяч грн.

Игорь Черняк Скриншот из видео

"Питання, яке сечас озвучив депутат, питання важливе. Пан Черняк може звернутися до правоохоронних органів і вам дадуть відповідь. Мені задають питання, як це відбувається у Харкові – ми робимо багато чого хорошого, красивого, а Черняк каже, що ми "тупії". Я наслухався вашей предвіборной агитации с вашим патроном Саакашвили, которий не тільки некультурна людина, а і дурковата немнога. Я посмотрю вашу інформацію, щоб ми виявили, де дешевле, а де – нет, і я вам відповім. Ну Саакашвілі ви передадить, да?" – ответил Кернес.

Геннадий Кернес Скриншот из видео

После рассмотрения повестки дня мэр заявил, что есть еще "записавшийся Черняк", который поделился новыми претензиями к Кернесу.

"То, шо до виборів. Це були парламентські вибори і вибирали новий парламент. А то, шо буде касаться місцевих, тода ми подивимось – довіряй ділам чи не довіряй", – ответил он на реплику Черняка о провале на парламентских выборах.

Выдал мэр перл также и о петиции о реконструкции парка "Зеленый гай" по аналогии с петицией о возврате проспекту имени маршала Жукова. "Ми віртали історичне названіє проспекта", – заявил Кернес.

"Считаю, что ми розглянули всі питання. Сесія завєршена", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин оконфузился, пытаясь говорить на украинском языке.

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