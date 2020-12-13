Немчинов сказал, при каком условии локдаун в Украине введут раньше

Локдаун в Украине могут ввести, когда количество заболевших коронавирусом в сутки достигнет 32-35 тысяч.

Об этом 13 декабря сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Но надо брать во внимание, что, кроме выявленных, есть еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койкофонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч", – уточнил Немчинов.

Напомним, что локдаун в Украине для сдерживания коронавируса правительство хочет ввести с 8 января 2021 года. Он продлится почти три недели – до 25 января включительно.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка), в отличие от карантина выходного дня, предусматривает запрет людям свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, началом локдауна в Украине выбрали 8 января, поскольку именно такая дата была предложена аналитиками Совета национальной безопасности и обороны и Министерства здравоохранения.