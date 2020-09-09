Немчинов рассказал, болел ли кто-то в Кабмине коронавирусом

Немчинов рассказал о коронавирусе в Кабмине. Фото nv.ua.

В Украине есть случаи заболевания коронавирусом среди руководителей центральных органов власти, однако их количество неизвестно, потому что статистика не ведется.

На брифинге 9 сентября министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что ему не известно о таких случаях непосредственно среди членов правительства. Запись его выступления опубликована на странице министра в Facebook.

"Если речь идет о членах правительства, мне неизвестны факты заболевания. Я знаю о заболевании государственных служащих категории "А" – на уровне руководителей центральных органов исполнительной власти", – отметил он.

Также Немчинов рассказал о тестировании на коронавирус в Кабинете министров.

"Что касается тестирования, то каждый обеспечивает его себе самостоятельно. В частности, в секретариате Кабмина такие тестирования проходят после обнаружения больных: это касается круга контактных лиц и контрольные тесты", – сказал он.

Министр подчеркнул, что сам он четыре раза проходил тестирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовском областном совете произошла вспышка коронавируса. Заболели его председатель, руководитель аппарата, шестеро работников и восемь депутатов.

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