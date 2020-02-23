"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал новый жесткий стих об украинцах

Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук написал новый стих об украинцах.

В нем он жестко высказался о гражданах Украины и предрек то, что судьба украинского народа обречена. Стихотворение было обнародовано на YouTube-канале партии Вакарчука (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Также лидер группы "Океан Ельзи" сравнил сегодняшний день страны с "трагедией Софокла".

Вакарчук написал новый жесткий стих об украинцах

Предлагаем вам прочесть полный текст стихотворения Вакарчука:

"Одного дня прокинеться народ –

А голова болить, і в душах пересохло.

І вивітриться хміль бананових пригод,

І прийде післясмак трагедії Софокла.

І гостре відчуття невпинної туги

Залить теплом життя, за щастям теплих грілок,

І містечковий страх затопить береги

Від того, що настав підступний понеділок.

Від того, що ніхто насправді не поміг.

Від того, що нема лайно куди прибрати.

Настане тихий сум від зношених доріг

Від того, що нема на душу взяти.

А де його візьмеш? Вже випили усе за здравіє чужих,

За тих, хто прагне жити.

Одна лиш радість є – коли вже всіх знесе

За власний упокій не треба буде пити".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук резко выступил против Зеленского. Нардеп написал соответствующий стих.

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