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23 февраля • обновлено в 21:45
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"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал новый жесткий стих об украинцах

22.5т
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Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук написал новый стих об украинцах.

В нем он жестко высказался о гражданах Украины и предрек то, что судьба украинского народа обречена. Стихотворение было обнародовано на YouTube-канале партии Вакарчука (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Также лидер группы "Океан Ельзи" сравнил сегодняшний день страны с "трагедией Софокла".

Вакарчук написал новый жесткий стих об украинцах

Вакарчук написал новый жесткий стих об украинцах

Новости
Вакарчук впервые рассказал о миллионных гонорарах в "Океан Ельзи"

Предлагаем вам прочесть полный текст стихотворения Вакарчука:

"Одного дня прокинеться народ –

А голова болить, і в душах пересохло.

І вивітриться хміль бананових пригод,

І прийде післясмак трагедії Софокла.

І гостре відчуття невпинної туги

Залить теплом життя, за щастям теплих грілок,

І містечковий страх затопить береги

Від того, що настав підступний понеділок.

Від того, що ніхто насправді не поміг.

Від того, що нема лайно куди прибрати.

Настане тихий сум від зношених доріг

Від того, що нема на душу взяти.

А де його візьмеш? Вже випили усе за здравіє чужих,

За тих, хто прагне жити.

Одна лиш радість є – коли вже всіх знесе

За власний упокій не треба буде пити".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук резко выступил против Зеленского. Нардеп написал соответствующий стих.

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Персоны
Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Есть тут на сайте одно дерьмо с росеи - с позорной кликухой Великий Кормчий. Так вот. простой рецепт как эту гaдину в дерьмо макать. Чем является по сути словосочетание Великий Кормчий? Кроме кликухи этого поца? Правильно - это фюрер у китайцев. Фюрер у казахов - елбасы. Фюрер у Кацaпов - ПутЕн. Логично называть эту росейскую дpянь - елбасы. Это точно соответствует его позорной кликухе - которую оно само себе избрало! Ну, или куратор выдал! ))) А уж вокруг елбасы можно эпитетов понапридумывать! Размажем эту кацaпскую твaрь по всему сайту!
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Что сказать ... Вся хрень которую лили украинцам в уши последние тридцать лет про помаранчевы идеалы , гидность и эуропейские ценности сделала свое дело, вирус просто оказался маркером, лакмусовой бумагой... Оскотинивание проведено успешно, украинский народ превратили в стадо гоблинов.... Аминь...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
IGGI IGGI, оленевод - ты шо, думаешь переписал чужие слова и стал умным? Азиат дикий - ты не человек. Ты алень! Обычное животное с паРРаши, мычащее и блеющие везде, куда только пустят! А эффект переноса - собственного стада быдла росеянского на других - признак не просто слабоумия - а откровенной деградации до обезьяны! Коими рюзге являются безусловно и поголовно!
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2
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Тарас Бор
Тарас Бор
Писал бы ты свои песни,Славик,а не корчил из себя моралиста.
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