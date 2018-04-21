"Нельзя не замечать": украинский писатель вступился за русский язык

Русскоязычных литераторов в Украине нельзя не замечать и нельзя отрицать тот факт, что у них есть свой читатель в нашей стране.

Такое мнение высказал известный украинский писатель Андрей Курков в своей колонке для "Нового времени".

"Их нельзя не замечать. Русскоязычные литераторы живут во всех регионах, читателей-сооте­чественников у них хватает, книги издаются и продаются. Поэтому отношение к ним у некоторых представителей украинской интеллектуальной элиты, пишущих на государственном языке, определяется то понятием игнора, то бойкота", - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что на самом деле "русскоязычные литераторы тоже являются акционерами-миноритариями украинской культуры".

"Они не претендуют на привилегии, а лишь хотят быть признанными частью украинского культурного процесса. Чтобы представители мажоритариев не забывали: у всех граждан равные права и обязанности, все являются акционерами государства и от всех зависит ремонт дорог и освещение страны, в том числе освещение будущего гармоничного развития нашего государства", - объяснил Курков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее известная украинская писательница Ирен Роздобудько рассказала, как год молчала из-за того, что твердо решила полностью перейти на украинский язык.