Нельзя молиться и жениться. Какие меры приняла Италия для защиты от коронавируса

В Италии, где в двух регионах зафиксированы десятки случаев заражения опасным коронавирусом, приняты беспрецедентные меры по борьбе с распространением инфекции. Жителям двух регионов – Ломбардии и Венето – даже запрещено приближаться к зданиям судов в некоторых районах. Свадьбы и похороны будут проходить за закрытыми дверями, а многие учебные заведения не работают.

О том, что сейчас происходит в Италии, читайте в материале OBOZREVATEL.

Разрешат не платить налоги и закрыли пабы

В связи с обрушившейся на Италию эпидемией коронавируса, в стране создана специальная комиссия во главе с министром Роберто Гуальтьери, которая следит за тем, как влияет распространение вируса на экономику. Так, по данным repubblica.it, они готовят министерский указ о приостановление платежей и налоговых обязательств в 11 муниципалитетах страны, которые входят в так называемую "красную зону" распространения вируса.

В Италии приостановили карнавал Корреспондент

В регионе Венето, где обнаружены десятки инфицированных, сейчас закрыты школы, университеты, музеи и даже церкви. Для верующих церковные мероприятия будут транслироваться по радио и телевидению.

Также школы, садики, университеты в других регионах приостановили работу как минимум до 1 марта. В университетах откладывают вступительные тесты. А в 14 провинциях приостановили сдачу на водительские права. Тем, кто не успел сдать, сроки будут продлены

В Ломбардии, провинции, где больше всего больных коронавирусом, также закрыты все музеи, школы, вузы, даже профессиональные курсы, кинотеатры, закрыт Кафедральный собор Милана и другие церкви. С 18 часов до 6 часов утра не будут работать все пабы и рестораны. Такие же правила действуют и в некоторых других регионах Италии.

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Свадьбы и похороны за закрытыми дверями

Непосредственно в очагах распространения вируса, в провинции Лоди, установлен запрет на выезд и въезд. Единственное исключение сделано для поставщиков продуктов в супермаркеты и магазины. В провинцию уже приехали дополнительные силы полиции и военных.

В регионе Пьемонт один из работников завода Italdesign под Турином дал положительный результат на тест на коронавирус. В результате компания приняла решение закрыть все свои заводы в Италии на некоторое время.

В церквах и соборах введены правила, которые запрещают во время религиозных обрядов прикасаться друг к другу. В епархии Верчелли свадьбы и похороны будут проводить только за закрытыми дверями, в присутствии самых близких родственников.

Многие церкви и соборы в Италии закрыты РБК

Также во многих регионах Италии остановлены общие богослужения. В некоторых церквях еду для бедных будут выносить на улицу, чтобы люди не могли зайти в само здание.

Запретили заходить в здания судов

Серьезные меры приняты и в судах. Так, жители "опасных" регионов Венето и Ломбардия не смогут попасть на судебные заседания в других районах, они даже не имеют право заходить в офисы судов. В некоторых регионах даже не будут доставлять в зал суда арестованных, из-за этого могут возникнуть проблемы с рассмотрением дел.

В Тоскане все путешественники обязаны сообщать о своем возвращении из Китая, а также стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Всем, у кого есть признаки гриппа, предписано оставаться дома и обращаться к врачу. Для этого все семейные врачи и терапевты имеют телефонную связь с 8 до 20 ч.

В регионе Базиликата обязали жителей, которые вернулись из Венето, Ломбардии, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Лигурии, оставаться дома в течение 14 дней и сообщать об этом в службу общественного здоровья.

В Италии открыли прямую бесплатную телефонную линию, по которой можно узнать достоверную информацию о распространении коронавируса. Это сделано для того, чтобы бороться с распространением фейков в соцсетях и мессенджерах.

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