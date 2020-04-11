Заведующая кафедры инфекционных болезней университета им. Богомольца Ольга Голубовская разнесла так называемую реформу Ульяны Супрун и назвала ее преступницей.

Об этом она рассказала в интервью OBOZREVATEL. По ее словам, на сегодняшний день в Украине парализованы стандарты оказания медицинской помощи и отсутствует возможность проверить ее качество.

Голубовская разнесла так называемую реформу Супрун

"Все это уничтожила Супрун своими так называемыми международными протоколами, потому что "международный протокол" – такого понятия нет в природе, есть стандарты", – сказала Голубовская.

Она привела в пример протокол экстренной медицинской помощи, где четко прописано, куда украинцы должны звонить, когда ужалит тихоокеанская медуза.

"Там указано – в США. Представляете, какое элементарное неуважение к украинцам, к людям, которые тут живут. Это уже хуже, чем к папуасам, аборигенам. Это вообще преступление, я считаю. Потому что у нас люди сейчас умирают не от яда тихоокеанской медузы, а от отсутствия доступности к медицинской помощи", – отметила она.

По словам Голубовской, вследствие реализации этой реформы в нашей стране ограничен доступ к медицинской помощи, и украинцам рассказывают, что так во всем мире.

Медицинская реформа epravda.com.ua

"Но извините, индекс здоровья у нас не такой, как во всем мире. У нас больное население, в стране хронических и острых эпидемий оно не может сидеть в одной общей очереди. Мы лидируем по эпидемии ВИЧ, по туберкулезу и т.д. На это наслаивается эпидемия кори, эпидемия гриппа, и все эти люди теперь должны сидеть в одной большой очереди. Если так произошло, тогда государство должно это регулировать", – подчеркнула заведующая.

Она отметила, что людей нельзя лечить вслепую. "Например, я была категорически против массовой вакцинации два года назад во Львовской области, где параллельно шли эпидемии кори и гриппа", – напомнила Голубовская. Она считает, что это все могло нести смертельную угрозу для определенной категории людей.

"Я тогда выступила против, а меня там распяли, хотя я опиралась на мнения ведущих эпидемиологов. Мы не должны рисковать здоровьем людей", – добавила медик.

Как писал OBOZREVATEL ранее, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса, с 1 апреля в Украине вступает в действие второй этап медицинской реформы.Теперь больницы будут финансировать не по количеству коек, а за конкретно предоставленные услуги. Оплата будет происходить по разработанным тарифам.