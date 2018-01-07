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Геннадий МохненкоГеннадий МохненкоПастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим"Все статьи автора

Некрофильский шантаж попов

4.2т

Отказ московского попа отпевать погибшего малыша, потому что он крещен в Киевском патриархате, всполошил украинское общество. Большинство моих сограждан этот духовно-некрофильский рэкет шокирует. Для тех, кто не сильно вникает в тему – это выглядит как безумное недоразумение. Для меня, протестантского пастора с 25-летним стажем, даже не новость, а банальный, повседневный террористический шантаж с использованием литургических "канонов" в качестве набора нео-инквизиционных инструментов.

20-летним юношей, вернувшимся из армии, я переступил порог мариупольского храма. Естественно, это был московский патриархат… Киевский тут у нас не подпускали вплоть до духовно-скрепленного мордобоя и избиения проукраинских священников в кровь (это у РПЦ МП, в отличие от молитвы за умершего малыша, вполне канонично). Так вот еще тогда, четверть века тому назад, мне там все внятно объяснили.

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"Этот крестик неправильный, здесь у Христа нога на ногу, это так у злодеев-католиков. Сходи на рынок, в ларек к часовым мастерам и попроси помочь. Там ножки Иисусу распилят, потом приходи". - Объяснил КГБ-шник со стажем в рясе, который и по сей день наш мариупольский главный московский поп. Я благодарен Богу, что количество и качество прочитанных мной к тому времени книг, прослушанных лекций и семинаров, в том числе диссидентской христианской литературы, позволили мне легко улыбнуться мариупольскому (прости, Господи) "батюшке"-идиоту или негодяю (нужное подчеркнуть), не испугаться и стать христианином вне московской (более КГБ-истской, чем православной), конформистской резервации.

Отпевать ребенка, крещеного в киевском патриархате – не канонично. Благословлять московских палачей, петь хвалу Сталину, советской власти или блуднику и диктатору Путину, отпевать криминальных авторитетов и принимать от них подаяния - самое оно. Молиться за меткость террористов, обстреливающих с территории захваченного ими протестантского храма в Славянске украинских солдат - это по канонам!!! Это вполне по московским бесовским правилам… по кремлевскому велению и поповскому хотению.

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В этом омерзительном, скотском отказе помолиться за умершего ребенка - ничего нового. Московская патриархия во все века в одной упряжке с властью (и Царской, и сталинской, и нынче путинской) работает этим "каноничным" пыточным набором, чтобы противостоять всякому инакомыслию. Если ты христианин, не ставший под руку их имперско-КГБ-шной иерархии - ты враг, и куда более опасный, чем атеист. Отказ в получении образования, в рабочем месте, в венчании, крещении или в отпевании и месте на кладбище лишь потому, что ты не поешь Аллилуйю московской вертикали, во все века - это эдакие щипцы для духовных имперских пыток инакомыслящих.

Мои соболезнования родителям, в семье которых случилась эта трагедия. Царство Небесное вашему малышу и мои личные пасторские проклятия попу-инквизитору, издевавшемуся над вами в это жуткое для семьи время. Вот что Иисус говорил о таких религиозных деятелях в рясах: "Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, ибо вы готовы пересечь море и сушу, чтобы залучить к себе хоть одного приверженца, и когда находите такого, то превращаете его в ещё худшее исчадие ада, чем вы сами!"

Этот поп и его иерархи - не священники, - они исчадье имперского, красного, КГБ-шного ада. Царство Небесное малышу… Горнило Адово - фарисеям. Московские попы, не упоминайте малыша в ваших молитвах, не троньте святое гнилыми руками.

Чтите свои "каноны", псевдо-приватизаторы Благодати. Главное, не забывайте (вам же недавно напомнили на соборе в Москве, в ФСБ-шных литургических методичках) ежедневно молиться за дружбана и коллегу Путина, "канонического" Гундяева (он же с юных лет агент КГБ Михайлов). Но только помните… Не священники вы, ребята, а, как говорил Иисус, - "гробы окрашенные". О вас, религиозных лидерах-беспредельщиках, вот так высказывался Иоанн Креститель. Процитирую: "Род зміїний… Кодло Гадюче". Евангелие от Матфея, 3 глава, 7 стих в столь нелюбимом вами украинском переводе Библии…

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Автор
Геннадий МохненкоГеннадий Мохненко
Место
Украина
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