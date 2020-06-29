Некоторые мужчины покупают новые трусы раз в 20 лет, – опрос

Большинство мужчин носят трусы 5 лет, а некоторые покупают новое белье и вовсе раз в 20 лет.

Такие выводы озвучила одна из компаний-производителей нижнего белья в Великобритании, проведя социологический опрос на эту тему, передает The Sun.

При этом также выяснилось, что в большинстве случаев покупки на самом деле являются подарками на день рождения или Рождество. Более 40% мужчин признались, что трусы для них покупают партнеры, для 35% белье преобретают мамы (в том числе речь идет и о лицах среднего возраста).

"Мужчины не задумываясь выбрасывают деньги на разного рода дорогие штучки, но игнорируют отделы магазинов, где продается нижнее белье. Это позор, мужчинам нужно пересмотреть отношение к собственному внешнему виду", – говорится в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты пояснили, что будет с телом, если не носить белье.