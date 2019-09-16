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16 сентября • обновлено в 11:22
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Некачественные зажигалки могут быть опасны

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Привычный для нас предмет - одноразовые зажигалки – вполне безопасная вещь, при условии, что при ее изготовлении были соблюдены все необходимые нормы. Зато некачественные зажигалки могут нести определенную опасность. При этом по статистике около 73% зажигалок, которые продаются в Европе, изготовлены с нарушением международных стандартов безопасности ISO9994 и EN13869.

Некачественные зажигалки могут быть опасны

Именно поэтому, к выбору зажигалки стоит подходить взвешенно.

С 2004 года в Европе, а с 2016-го – в Украине, все зажигалки должны соответствовать стандарту ISO9994, цель которого – обеспечить качественное производство для безопасного использования. С зажигалкой, которая соответствует этому стандарту, вы можете быть уверены: высота пламени всегда будет прогнозируемой, от падения она не взорвется, а оставленная на балконе – не спровоцирует пожар.

Некачественные зажигалки могут быть опасны

Соответствие продукции стандарту EN13869 направлено на защиту детей и означает, что зажигалка, попав в руки к малыша, не натворит беды – потому что оснащена специальным предохранителем, исключающим игры с огнем. В Украине этот стандарт утвержден в 2019 году. В Евросоюзе запрет на продажу зажигалок, не соответствующих этому стандарту, действует с 2008 года. До его внедрения в странах ЕС от опасных зажигалок погибали от 25 до 40 взрослых и детей в год. Ожоги различной тяжести получали от 1,5 до 1,9 тысяч человек.

Некачественные зажигалки могут быть опасны

Зажигалки ВІС соответствуют этим стандартам. Уже более 60 лет компания производит зажигалки, отвечающие всем европейским требованиям к качеству и безопасности или даже превышает их. Украинское представительство компании заработало с 2001 года.

Главное кредо компании ВІС – безопасность продукции. Поэтому четверть рабочего дня оператора предприятия по производству зажигалок BIC отводится именно на осуществление контроля качества. Каждая зажигалка BIC проходит более 50 автоматических проверок качества и безопасности – и только после этого идет на реализацию.

Некачественные зажигалки могут быть опасны

Как следствие – 100% зажигалок соответствуют целому ряду европейских стандартов, в частности, ISO 9994, EN13869, а по отдельным показателям – превосходят их.

Приятный бонус: зажигалки BIC работают до 3 тысяч зажиганий. А в линейке продукции представлен широкий ассортимент зажигалок, украшенных цветами украинского флага, вышитым орнаментом и патриотической символикой.

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Тема
Качество продуктов в Украине
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скильки не фарбуй зажигалку патриотическим колером,заправляется она вражьм газом. Считай прикурил-отлил москальску кулю для героя АТО !
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