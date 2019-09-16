Некачественные зажигалки могут быть опасны

Привычный для нас предмет - одноразовые зажигалки – вполне безопасная вещь, при условии, что при ее изготовлении были соблюдены все необходимые нормы. Зато некачественные зажигалки могут нести определенную опасность. При этом по статистике около 73% зажигалок, которые продаются в Европе, изготовлены с нарушением международных стандартов безопасности ISO9994 и EN13869.

Именно поэтому, к выбору зажигалки стоит подходить взвешенно.

С 2004 года в Европе, а с 2016-го – в Украине, все зажигалки должны соответствовать стандарту ISO9994, цель которого – обеспечить качественное производство для безопасного использования. С зажигалкой, которая соответствует этому стандарту, вы можете быть уверены: высота пламени всегда будет прогнозируемой, от падения она не взорвется, а оставленная на балконе – не спровоцирует пожар.

Соответствие продукции стандарту EN13869 направлено на защиту детей и означает, что зажигалка, попав в руки к малыша, не натворит беды – потому что оснащена специальным предохранителем, исключающим игры с огнем. В Украине этот стандарт утвержден в 2019 году. В Евросоюзе запрет на продажу зажигалок, не соответствующих этому стандарту, действует с 2008 года. До его внедрения в странах ЕС от опасных зажигалок погибали от 25 до 40 взрослых и детей в год. Ожоги различной тяжести получали от 1,5 до 1,9 тысяч человек.

Зажигалки ВІС соответствуют этим стандартам. Уже более 60 лет компания производит зажигалки, отвечающие всем европейским требованиям к качеству и безопасности или даже превышает их. Украинское представительство компании заработало с 2001 года.

Главное кредо компании ВІС – безопасность продукции. Поэтому четверть рабочего дня оператора предприятия по производству зажигалок BIC отводится именно на осуществление контроля качества. Каждая зажигалка BIC проходит более 50 автоматических проверок качества и безопасности – и только после этого идет на реализацию.

Как следствие – 100% зажигалок соответствуют целому ряду европейских стандартов, в частности, ISO 9994, EN13869, а по отдельным показателям – превосходят их.

Приятный бонус: зажигалки BIC работают до 3 тысяч зажиганий. А в линейке продукции представлен широкий ассортимент зажигалок, украшенных цветами украинского флага, вышитым орнаментом и патриотической символикой.

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