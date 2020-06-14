Как Россия задумала узаконить аннексию Крыма: активистка раскрыла план

Кремль искусственно создает водный коллапс в Крыму, чтобы с помощью шантажа заставить украинскую власть легализовать аннексию 2014 года.

Об этом в OBOZREVATEL рассказала крымчанка и известный украинский публицист Лариса Волошина. По ее словам, оккупанты фактически взяли местное население в заложники, отбирая у них питьевую воду для производства заводов.

"Они забирают питьевую воду у людей для заводов "Крымский титан" и "Крымсода", а потом манипулируют международным сообществом, мол, для того, чтобы справиться с нехваткой воды, это Украина должна возобновить ее подачу. Если Украина поддастся, с точки зрения международного права, это означает, что она начинает коммерческие отношения с оккупационными властями и легализирует их. Вот на что нацелена Россия под видом гуманитарной катастрофы", – уточнила Волошина.

Вода в Крыму

Она напомнила, что Россия просит открыть перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде до аннексии.

"Но это инженерное сооружение, а не природное, поэтому никто не может принудить Украину открыть его. Поэтому украинская власть и международное сообщество должны поднимать вопрос о хищническом использовании природных ресурсов и подверганию опасности мирного населения на оккупированной территории", – подытожила публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня.